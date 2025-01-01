Scum Fest: Музыка, Экстрим и Креатив на Дизайн Заводе Флакон

30 августа на дизайне заводе Флакон пройдет захватывающее мероприятие – Scum Fest. В этот день вы сможете стать свидетелем настоящего праздника хардкор музыки и уличной культуры.

Презентация нового альбома Scumback

Главным событием станет презентация нового альбома московской хардкор-группы Scumback. Это уникальная возможность услышать свежие треки от команды, которая уже зарекомендовала себя в музыкальной среде.

Живые выступления и диджей-сцена

На фестивале выступят такие исполнители, как Людоед, Starified и Ходьба. Ожидаются яркие live-сеты, которые подарят незабываемые эмоции и заряд энергии. Для любителей танцев будет организована DJ-сцена, где лучшие диджеи представят свои музыкальные сеты.

Экстремальные развлечения и ярмарка

Для поклонников активного отдыха будет организован скейтборд-контест, где участники смогут продемонстрировать свои навыки и получить призы. Кроме того, на фестивале пройдет маркет, где можно будет приобрести эксклюзивный мерч от участников события.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей атмосферы! Scum Fest объединяет музыку, экстрим и креатив, что делает его обязательным к посещению для всех любителей альтернативной культуры.