Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Scum Fest
Билеты от 2200₽
Киноафиша Scum Fest

Scum Fest

18+
Возраст 18+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Scum Fest: Музыка, Экстрим и Креатив на Дизайн Заводе Флакон

30 августа на дизайне заводе Флакон пройдет захватывающее мероприятие – Scum Fest. В этот день вы сможете стать свидетелем настоящего праздника хардкор музыки и уличной культуры.

Презентация нового альбома Scumback

Главным событием станет презентация нового альбома московской хардкор-группы Scumback. Это уникальная возможность услышать свежие треки от команды, которая уже зарекомендовала себя в музыкальной среде.

Живые выступления и диджей-сцена

На фестивале выступят такие исполнители, как Людоед, Starified и Ходьба. Ожидаются яркие live-сеты, которые подарят незабываемые эмоции и заряд энергии. Для любителей танцев будет организована DJ-сцена, где лучшие диджеи представят свои музыкальные сеты.

Экстремальные развлечения и ярмарка

Для поклонников активного отдыха будет организован скейтборд-контест, где участники смогут продемонстрировать свои навыки и получить призы. Кроме того, на фестивале пройдет маркет, где можно будет приобрести эксклюзивный мерч от участников события.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей атмосферы! Scum Fest объединяет музыку, экстрим и креатив, что делает его обязательным к посещению для всех любителей альтернативной культуры.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
17:00 от 2200 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
8 сентября в 20:00 Сергеич
от 890 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
16 августа в 20:00 Standup Café
от 600 ₽
Сказки и музыка. Про маленького поросенка Плюха
0+
Живая музыка
Сказки и музыка. Про маленького поросенка Плюха
26 октября в 12:00 Концертный зал им. Архиповой
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше