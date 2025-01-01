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Scorpions tribute
Киноафиша Scorpions tribute

Scorpions tribute

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Scorpions Tribute: Кавер-концерт в баре Дуглас

Погрузитесь в мир рок-музыки с трибьют-концертом, посвящённым легендарной группе Scorpions! В баре Дуглас вас ждёт уникальная возможность насладиться хитами, которые знакомы каждому поклоннику рока.

Что ожидать?

На сцене выступит талантливый кавер-группа, которая воспроизведёт лучшие хиты Scorpions. Вы услышите такие незабываемые композиции, как "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane" и "Still Loving You". Не упустите шанс вспомнить все эти легендарные песни и насладиться живым исполнением!

Почему стоит прийти?

  • Уникальная атмосфера: Бар Дуглас славится своей дружелюбной атмосферой и отличным звуком.
  • Возможность встретиться с единомышленниками: Концерт соберёт настоящих поклонников рока.
  • Специальные предложения: Вечер обещает специальные акции на напитки и закуски.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте бара Дуглас или в кассе на входе. Рекомендуем забронировать место заранее, так как количество мест ограничено.

Заключение

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите в бар Дуглас и погружайтесь в мир рока вместе с трибьютом Scorpions!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1500 ₽

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