Scorpions tribute

Погрузитесь в мир рок-музыки с трибьют-концертом, посвящённым легендарной группе Scorpions! В баре Дуглас вас ждёт уникальная возможность насладиться хитами, которые знакомы каждому поклоннику рока.
На сцене выступит талантливый кавер-группа, которая воспроизведёт лучшие хиты Scorpions. Вы услышите такие незабываемые композиции, как "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane" и "Still Loving You". Не упустите шанс вспомнить все эти легендарные песни и насладиться живым исполнением!
Билеты можно приобрести на сайте бара Дуглас или в кассе на входе. Рекомендуем забронировать место заранее, так как количество мест ограничено.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Приходите в бар Дуглас и погружайтесь в мир рока вместе с трибьютом Scorpions!