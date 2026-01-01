Scorpions: Still Loving You. Трибьют под звездами
Scorpions: Still Loving You. Трибьют под звездами

Возраст 6+

О концерте

Музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving You» в Петербургском Планетарии

В Петербургском Планетарии пройдет уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving You». Под 25-метровым куполом звездного зала зрители смогут насладиться бессмертными хитами группы Scorpions.

В программе концерта - рояль, голос и виолончель в абсолютной темноте. Открытия звездного неба встретят величайшие баллады рок-музыки, такие как «Wind Of Change» и «Send Me an Angel». Звуковая атмосфера будет сопровождаться визуальными эффектами, создающими иллюзии метеоритных дождей и заката на горизонте.

Шоу обещает стать уникальным союзом музыки и космоса. Легендарные рок-хиты звучат с особой глубиной, наполненной эмоциями. Звук рояля освещает легкость виолончели, а голос солиста Александрянского театра Максима Яковлева заставляет зрителей подпевать.

Это вечер не только для тех, кто вырос на рок-музыке, но и для новых поклонников её величия. Публика вспомнит времена, когда записывали клипы на кассету, и оценит современные достижения музыкальной индустрии.

На концерте прозвучат не только композиции Scorpions. Зрители смогут услышать избранные хиты Aerosmith и других великих представителей рок-музыки. Ведь, как и у космоса, у музыки нет границ.

Цитата из одного из хитов: «Here I am. In the land of the morning star»... Мы всегда найдем кому сказать эти слова.

Исполнители

  • Максим Яковлев — вокал. Артист Александринского театра, театрального объединения «КУЛЬ» и музыкального театра «Алеко». Лауреат и обладатель приза Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска» им. Андрея Петрова, а также гран-при в номинации вокал (соло) конкурса-фестиваля «Балтийское созвездие».
  • Илья Щеклеин — пианино. Петербургский пианист-виртуоз, участник и лауреат крупных джазовых фестивалей, таких как «Усадьба-джаз», Gnesin Jazz, Rainy Days Jazz Fest и Petrojazz. Победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам.
  • Людмила Гуцевич — виолончель. В 2015 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова по классу виолончели. Участница международных фестивалей, среди которых: «Балтийская академия», «Operetta Kauna pilyje» (Латвия, Литва, Эстония), «Summer music park» (Санкт-Петербург, 2024).

Июнь
19 июня пятница
21:00
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1300 ₽

