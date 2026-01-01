Scorpions: Still Loving You. Трибьют под звездами

Музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving You» в Петербургском Планетарии

В Петербургском Планетарии пройдет уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Still Loving You». Под 25-метровым куполом звездного зала зрители смогут насладиться бессмертными хитами группы Scorpions.

В программе концерта - рояль, голос и виолончель в абсолютной темноте. Открытия звездного неба встретят величайшие баллады рок-музыки, такие как «Wind Of Change» и «Send Me an Angel». Звуковая атмосфера будет сопровождаться визуальными эффектами, создающими иллюзии метеоритных дождей и заката на горизонте.

Шоу обещает стать уникальным союзом музыки и космоса. Легендарные рок-хиты звучат с особой глубиной, наполненной эмоциями. Звук рояля освещает легкость виолончели, а голос солиста Александрянского театра Максима Яковлева заставляет зрителей подпевать.

Это вечер не только для тех, кто вырос на рок-музыке, но и для новых поклонников её величия. Публика вспомнит времена, когда записывали клипы на кассету, и оценит современные достижения музыкальной индустрии.

На концерте прозвучат не только композиции Scorpions. Зрители смогут услышать избранные хиты Aerosmith и других великих представителей рок-музыки. Ведь, как и у космоса, у музыки нет границ.

Цитата из одного из хитов: «Here I am. In the land of the morning star»... Мы всегда найдем кому сказать эти слова.

