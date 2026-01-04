Scorpions Show с симфоническим оркестром

Оповещения от Киноафиши
Симфоническое шоу музыки Scorpions

Scorpions — одна из самых любимых рок-групп в нашей стране. Они не нуждаются в представлении, ведь их музыка звучит в сердцах миллионов. Альбом Blackout входит в список «100 лучших рок-альбомов всех времен», а некоторые композиции группы используются в зарубежных клиниках как часть музыкальной терапии.

Легендарные хиты

Визитная карточка Scorpions — это их лирические баллады. Романтические композиции Still Loving You и Send Me an Angel хорошо знакомы каждому меломану. А легендарная песня Wind of Change стала настоящим гимном целого поколения, вызывая ностальгию и вдохновение у слушателей.

Уникальное шоу

The Scorpions tribute show — это воссоздание незабываемых концертов группы вместе с симфоническим оркестром. Вам предстоит услышать только лучшие хиты в великолепной симфонической обработке. Virtuoso performance, блистательные оркестровые аранжировки и сказочный звук и свет — все это делает данное шоу обязательным к посещению.

Лучшие исполнители

Группа Rock Believers признана лучшим трибьютом Scorpions на постсоветском пространстве. Вокалист, восходящая звезда российской сцены — Евгений Колчин, известный по проектам Маврин, Hardballs и ГРАН-КУРАЖЪ. Дирижер и художественный руководитель шоу — заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин, бессменный дирижер российских туров Scorpions и Алессандро Сафина.

В других городах
Март
9 марта понедельник
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1800 ₽
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2000 ₽
20 марта пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Йорш
16+
Рок Панк
Йорш
8 ноября в 19:00 Ferrum
от 1600 ₽
Asper X
16+
Рок
Asper X
7 марта в 19:00 Ferrum
от 2100 ₽
тринадцать карат
16+
Хип-хоп
тринадцать карат
21 апреля в 19:00 Кроп Arena
от 1800 ₽
