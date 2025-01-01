Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
School’s Out
Киноафиша School’s Out

School’s Out

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Рок-вечер в Треугольнике: хиты и авторские композиции

Проведите романтический вечер под нетленные хиты! В этот раз Рок-бар Треугольник приглашает вас насладиться музыкой легендарных групп, таких как Depeche Mode, Savage Garden, The Offspring, Bon Jovi, Blink 182, Blur, Maroon 5, Sum 41 и Bloodhound Gang. Эти мелодии гарантированно создадут уникальную атмосферу праздника.

Уникальная программа

Не пропустите выступление группы School's Out и Ed G (Crossbone’s Creed), которые представят свой авторский материал, включая клип «Всё что не сказал». Завораживающие ритмы и качественный звук создадут незабываемые впечатления от вечера.

Наслаждайтесь атмосферой

Мастерство барменов Рок-бара и Rockoteka от нашего DJ продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь. Обслуживание официантов добавит комфорта, позволяя вам сосредоточиться на наслаждении музыкой и атмосферой.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании лучших хитов и живой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 6 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Джазовые вечеринки на теплоходе Дагомыс
6+
Джаз
Джазовые вечеринки на теплоходе Дагомыс
19 сентября в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
11 сентября в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
16 сентября в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше