Рок-вечер в Треугольнике: хиты и авторские композиции

Проведите романтический вечер под нетленные хиты! В этот раз Рок-бар Треугольник приглашает вас насладиться музыкой легендарных групп, таких как Depeche Mode, Savage Garden, The Offspring, Bon Jovi, Blink 182, Blur, Maroon 5, Sum 41 и Bloodhound Gang. Эти мелодии гарантированно создадут уникальную атмосферу праздника.

Уникальная программа

Не пропустите выступление группы School's Out и Ed G (Crossbone’s Creed), которые представят свой авторский материал, включая клип «Всё что не сказал». Завораживающие ритмы и качественный звук создадут незабываемые впечатления от вечера.

Наслаждайтесь атмосферой

Мастерство барменов Рок-бара и Rockoteka от нашего DJ продлят ваше удовольствие от концерта далеко за полночь. Обслуживание официантов добавит комфорта, позволяя вам сосредоточиться на наслаждении музыкой и атмосферой.

Не упустите шанс провести незабываемый вечер в компании лучших хитов и живой музыки!