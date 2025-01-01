School Mайк

31 августа 2025 года на сцене фестиваля выступят Stand Up Самородки! Это отличная возможность увидеть, как молодые комики демонстрируют свои таланты и делятся уникальными историями.
Если вы давно мечтали попробовать себя в стендапе, но не знали, с чего начать, этот фестиваль станет отличной возможностью для знакомства с этим жанром. Площадка предлагает слушателям уникальный опыт и погружение в мир комедии. Здесь вы сможете узнать больше о стендап-обучении и найти свою комедийную нишу.
Ведущей вечера станет Карина Салихова – участница популярной программы «Женский Стендап» на ТНТ. Её опыт, харизма и чувство юмора подарят зрителям незабываемые мгновения.
Всем участникам фестиваля обещают приятные бонусы, которые сделают ваше пребывание на мероприятии ещё более увлекательным.
Обратите внимание, что мероприятие является 18+, поэтому рекомендуем предварительно ознакомиться с форматом представления.
Не упустите шанс погрузиться в мир стендапа и поддержать молодых комиков на их пути к успеху!