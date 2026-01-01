Считаем по-итальянски!

Приглашаем вас на захватывающий концерт «Популярная классика русских и зарубежных композиторов», который исполнит Ансамбль солистов Уральского молодежного симфонического оркестра. Концерт ведет Анна Попова, известная своим увлекательным стилем общения со зрителями.
В рамках программы звучат шедевры известных композиторов:
Концерт станет новой вехой в исследовании струнных и духовых ансамблей. Вы сможете узнать об особенностях «Шутки» Баха и музыке, звучащей в пещере горного короля. Также вас ждет возможность познакомиться с камерным оркестром.
Не упустите шанс насладиться магией классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на нашем концерте!