Считаем по-итальянски!

Классика в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра

Приглашаем вас на захватывающий концерт «Популярная классика русских и зарубежных композиторов», который исполнит Ансамбль солистов Уральского молодежного симфонического оркестра. Концерт ведет Анна Попова, известная своим увлекательным стилем общения со зрителями.

Программа концерта

В рамках программы звучат шедевры известных композиторов:

И. С. Бах: Шутка из Сюиты № 2

Шутка из Сюиты № 2 А. Вивальди: Концерт «Лето» из цикла «Времена года» (III часть)

Концерт «Лето» из цикла «Времена года» (III часть) Э. Вила-Лобос: Бразильская бахиана № 1 (I часть)

Бразильская бахиана № 1 (I часть) Э. Григ: «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

«В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Д. Дашкевич: Увертюра к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Увертюра к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» А. Лядов: Восемь русских народных песен (фрагменты)

Восемь русских народных песен (фрагменты) Н. Паганини: Каприс № 24

Каприс № 24 И. С. Пахельбель: Канон ре мажор

Канон ре мажор К. Сен-Санс: «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных»

«Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных» А. Хачатурян: Танец с саблями из балета «Гаянэ»

Заглянем за кулисы искусства

Концерт станет новой вехой в исследовании струнных и духовых ансамблей. Вы сможете узнать об особенностях «Шутки» Баха и музыке, звучащей в пещере горного короля. Также вас ждет возможность познакомиться с камерным оркестром.

Не упустите шанс насладиться магией классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на нашем концерте!