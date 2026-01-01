Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Считаем по-итальянски!

0+
Возраст 0+

О концерте

Классика в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра

Приглашаем вас на захватывающий концерт «Популярная классика русских и зарубежных композиторов», который исполнит Ансамбль солистов Уральского молодежного симфонического оркестра. Концерт ведет Анна Попова, известная своим увлекательным стилем общения со зрителями.

Программа концерта

В рамках программы звучат шедевры известных композиторов:

  • И. С. Бах: Шутка из Сюиты № 2
  • А. Вивальди: Концерт «Лето» из цикла «Времена года» (III часть)
  • Э. Вила-Лобос: Бразильская бахиана № 1 (I часть)
  • Э. Григ: «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Д. Дашкевич: Увертюра к кинофильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
  • А. Лядов: Восемь русских народных песен (фрагменты)
  • Н. Паганини: Каприс № 24
  • И. С. Пахельбель: Канон ре мажор
  • К. Сен-Санс: «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных»
  • А. Хачатурян: Танец с саблями из балета «Гаянэ»

Заглянем за кулисы искусства

Концерт станет новой вехой в исследовании струнных и духовых ансамблей. Вы сможете узнать об особенностях «Шутки» Баха и музыке, звучащей в пещере горного короля. Также вас ждет возможность познакомиться с камерным оркестром.

Не упустите шанс насладиться магией классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Ждем вас на нашем концерте!

Июнь
14 июня воскресенье
12:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 500 ₽

