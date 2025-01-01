Спектакль Щенок

«Щенок» – трогательная история о дружбе и одиночестве в постановке Театра Город

В новом спектакле театра теней «Навыворот» зрителей ждёт незабываемая история о любви, дружбе и поисках утраченного. Основой для постановки послужила пьеса Анны Богачёвой и Елены Новиковой «Дуня, клоун и щенок». В ней рассказывается о жизни одинокой женщины по имени Дуня, которая работает диктором в Парке культуры имени отдыха.

Одинокая Дуня и её верный друг

Дуня, обладая прекрасным голосом, делала объявления в парке, однако её жизнь была полна одиночества. Она проводила дни в крошечной будке с маленьким микрофоном, мечтая о настоящей дружбе. В один из дней она находит щенка и называет его Бобиком. Дуня приносит его в свою квартирку, которая едва больше её рабочей будки, и начинает новую жизнь, полную радости.

Потеря и поиски

Но счастье не длится долго. Щенок теряется, и его путь приводит к одинокому клоуну Мише, который тоже испытывает нехватку общения. Вместе они начинают поиски Дуни, преодолевая трудности и открывая для себя мир дружбы.

Спектакль для всей семьи

«Щенок» – это не просто история о животных, но и глубокая аллегория о поисках близости и взаимопонимания. Постановка обещает быть яркой и эмоциональной. Театр теней «Навыворот» использует уникальные визуальные техники, которые делают спектакль ещё более захватывающим и запоминающимся.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе на сцене! Билеты уже в продаже!