ЩЕНКN в Алматы

Концерт "Щенки" в Алматы

Не пропустите уникальный концерт электро-панк-проекта "Щенки", созданного талантливыми музыкантами Феликсом Бондаревым и Максимом Тесли. Их музыка—это смелое сочетание искренности и эпатажа, грязные, громкие и агрессивные звуки, которые захватывают с первых аккордов.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе "Жесть" в Алматы. Приходите за зарядом энергии и незабываемыми эмоциями!

Важно знать

Планируя вечер в клубе, учтите, что при покупке мест за столом нужно связаться с администрацией клуба по телефону +77074966645. Также потребуется внести депозит.