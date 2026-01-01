Оповещения от Киноафиши
ЩЕНКN в Алматы
Киноафиша ЩЕНКN в Алматы

ЩЕНКN в Алматы

О концерте

Концерт "Щенки" в Алматы

Не пропустите уникальный концерт электро-панк-проекта "Щенки", созданного талантливыми музыкантами Феликсом Бондаревым и Максимом Тесли. Их музыка—это смелое сочетание искренности и эпатажа, грязные, громкие и агрессивные звуки, которые захватывают с первых аккордов.

Место проведения

Концерт пройдет в клубе "Жесть" в Алматы. Приходите за зарядом энергии и незабываемыми эмоциями!

Важно знать

Планируя вечер в клубе, учтите, что при покупке мест за столом нужно связаться с администрацией клуба по телефону +77074966645. Также потребуется внести депозит.

Купить билет на концерт ЩЕНКN в Алматы

Март
1 марта воскресенье
20:00
Клуб «Жесть» г. Алматы, ул. Розыбакиева 234
от 20010 ₽

