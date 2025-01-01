Меню
Щенки спасают Новый год
Киноафиша Щенки спасают Новый год

Спектакль Щенки спасают Новый год

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Щенячий патруль спасает Новый год в Ростове

Как известно, наш патруль каждый день спешит на помощь! Даже в волшебный праздник — Новый год — придется снова кого-то спасать. Но не кого-то, а сам праздник! Весь отряд отважных спасателей готов незамедлительно приступить к спасению Нового года. И конечно же, Щенячьему патрулю будет помогать сам Дед Мороз!

Чего ожидать от шоу?

В программе зрителей ждут:

  • Интерактивные игры с огромными шарами;
  • Интерактивы с мягкими игрушками;
  • Зажигательные песни;
  • Танцы и веселье.

Ваш ребенок станет настоящим участником шоу! Всё действие построено на постоянном взаимодействии артистов со зрителем. Обещаем, будет не просто весело, а геройски круто!

Важно знать!

Дети до 3 лет могут пройти по одному билету вместе с взрослым и с удовольствием сидеть у него на коленях. Не упустите возможность подарить вашему малышу незабываемые впечатления!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Ростов-на-Дону, 5 января
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
11:00 от 1000 ₽

