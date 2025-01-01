Меню
Щенки Спасатели: тяф-тяф елка
Киноафиша Щенки Спасатели: тяф-тяф елка

Спектакль Щенки Спасатели: тяф-тяф елка

0+
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее шоу для детей "Щенки Спасатели"

В новом новогоднем шоу “Щенки Спасатели” вас ждут удивительные приключения отважных Щенков в канун Нового Года. Райдеру и его команде предстоит преодолеть множество трудностей, одолеть Злодея и, наконец, спасти целый город. Для этого Щенкам Спасателям понадобится помощь всех юных зрителей!

Ребят ждет серьезная подготовка: освоить суперспособности — сверхскорость, сверхсилу, управление огнем, водой и ветром, чтобы стать настоящими супер-Щенками. Не пропустите увлекательное приключение в Бухте Приключений!

Что вас ждет на спектакле:

  • Большой формат спектакля
  • Новый сюжет и локации Бухты Приключений
  • Новые авторские песни и музыка
  • Эффектные шоу-номера и интерактивы со всем залом
  • Реалистичные декорации города и тематический реквизит
  • Еще больше впечатлений, веселья и ярких эмоций
  • И, конечно, любимые Щенки Спасатели и Дед Мороз

Секреты увлекательного шоу

Вас ждет динамичный интерактив со зрителями, зажжение огней на Ёлке и встреча с Дедом Морозом. Уникальные костюмы и яркие шоу-номера сделают этот спектакль незабываемым:

Edutainment шоу — это значит, что спектакль не только развлекательный, но и познавательный! Сюжет и программа шоу разрабатываются совместно с детскими психологами. Мы хотим, чтобы на наших мероприятиях дети учились через игру, понимая, как правильно вести себя в театре, почему важно развивать воображение и мыслить нестандартно, а также стремиться к новым знаниям и помогать родителям.

Важно знать!

Дети до 3 лет проходят БЕСПЛАТНО, по одному билету со взрослым, без предоставления отдельного места, при предъявлении свидетельства о рождении. Если вашему ребенку исполнилось три года, потребуется отдельный билет.

Продолжительность шоу: 60 минут.
Шоу для детей от 2 до 8 лет.

В других городах
Январь
4 января воскресенье
11:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1100 ₽
14:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1100 ₽

