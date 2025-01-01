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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Эльдар Алиев
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство «Щелкунчика» на сцене Мариинского театра

Самый любимый рождественский балет, «Щелкунчик», давно стал спектаклем, который независимо от сезона дарит зрителям ощущение волшебного праздника и сказочных перемен. Эта чудесная история о прекрасном принце, заколдованном в уродливую куклу, и доброй девочке Маше, которая помогает Щелкунчику победить ужасного Мышиного короля и обрести счастье, неизменно привлекает как детей, так и взрослых.

Музыка и хореография

Дивная музыка этого балета знакома многим с детства, и трудно представить, насколько новаторской она была для своего времени. Чайковский расширил сферу характерных танцев, и в «Щелкунчике» можно увидеть галерею ярких ребячьих портретов, фантастические образы игрушек и мышей, а также роскошный парад сладостей из Конфитюренбурга.

Во II акте публику ждёт сюита вкусных напитков: густой испанский шоколад, окутывающий сцену арабский кофе и изысканный китайский чай. Композитор сделал необычайный подарок артистам, создав образы не только для человеческих персонажей, но и для каждого предмета, что позволяет задействовать всю труппу и превращает спектакль в триумф кордебалета.

Искусство оркестровки

Отдельного внимания заслуживает изобретательная оркестровка. В сцене войны мышей и солдатиков слышны звуки игрушечных барабанов и фанфар, а мелькающая мышиная беготня добавляет динамики. Жемчужина партитуры «Щелкунчика» — хрустальный танец Феи Драже, в котором Чайковский впервые в русской музыкальной литературе использовал челесту — инструмент с прозрачным, завораживающим тембром.

Новая интерпретация

Главный секрет успеха музыки этого балета заключается в её неподкупной свежести и юности, которые всегда пленяют и нравятся. Среди балетов Чайковского «Щелкунчик» получил наибольшее количество интерпретаций с различными смысловыми акцентами.

Приморская сцена Мариинского театра представляет «Щелкунчика» в выразительной хореографии Эльдара Алиева, основанной на оригинальном сценарии Мариуса Петипа. Это настоящая новогодняя феерия с великолепными костюмами и декорациями, наполненная румяным детским смехом и хвойным запахом праздничной ёлки.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и насладиться этим классическим произведением!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 3200 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
19:00 от 3200 ₽

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