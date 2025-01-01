Спектакль Щелкунчик

Волшебная история для всей семьи

«Щелкунчик» – это не просто спектакль, а настоящая рождественская магия, где встречаются драматический театр, классическая музыка и чудеса. Вместе с вами и вашими детьми произойдут удивительные превращения: вращающиеся зеркальные часы Дроссельмейера, волшебное появление героев и ожившие игрушки на елке. Но главная история – это, конечно, удивительная сказка о Мари и ее Щелкунчике, которая уже более двух столетий дарит праздник миллионам зрителей по всему миру.

Путешествие по особняку

Спектакль проходит в старинном особняке Леман на Патриарших прудах. До начала вы отправитесь в небольшое путешествие по этому уникальному месту, где каждый зал превращается в волшебный мир героев сказки Гофмана.

Чудеса на сцене

Под руководством режиссера Арины Мороз на сцене происходят настоящие чудеса, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.