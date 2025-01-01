Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Режиссер Арина Мороз
Продолжительность 1 час 15 минут
О концерте/спектакле

Волшебная история для всей семьи

«Щелкунчик» – это не просто спектакль, а настоящая рождественская магия, где встречаются драматический театр, классическая музыка и чудеса. Вместе с вами и вашими детьми произойдут удивительные превращения: вращающиеся зеркальные часы Дроссельмейера, волшебное появление героев и ожившие игрушки на елке. Но главная история – это, конечно, удивительная сказка о Мари и ее Щелкунчике, которая уже более двух столетий дарит праздник миллионам зрителей по всему миру.

Путешествие по особняку

Спектакль проходит в старинном особняке Леман на Патриарших прудах. До начала вы отправитесь в небольшое путешествие по этому уникальному месту, где каждый зал превращается в волшебный мир героев сказки Гофмана.

Чудеса на сцене

Под руководством режиссера Арины Мороз на сцене происходят настоящие чудеса, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Январь
4 января воскресенье
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
18:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
5 января понедельник
12:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
18:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7

Фотографии

