Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щелкунчик
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Театр на Таганке 6+
Режиссер Георгий Смирнов
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальная интерпретация классической сказки

Режиссер Георгий Смирнов представляет свою уникальную интерпретацию классической сказки «Щелкунчик», вдохновленную атмосферой России начала XX века и готическими нотами эстетики Тима Бертона. Это спектакль, который переосмысляет знакомую историю и музыку П. И. Чайковского, привнося новые идеи и зрелищные элементы. Рината Ташимов адаптировал пьесу, придав ей современное звучание и добавив вопросы, которые делают произведение более актуальным для сегодняшних зрителей.

Новые враги и новые вопросы
Щелкунчику и его верной подруге, Мари, предстоит столкнуться с куда более опасным врагом, чем привычное мышиное войско. Вопрос, который ставится в спектакле: «Можно ли прийти к свету, уничтожив зло?» — поднимает важные философские размышления о добре и зле, и о том, как эти силы влияют на жизнь героев.

Неожиданный взгляд на кукольный мир
Смирнов и его команда предлагают зрителям погрузиться в мир волшебства, где куклы могут ожить не только в полночь, но и на глазах у зрителей. История, ожившая благодаря сценическим приемам и фантазии режиссера, пробуждает в юных зрителях веру в чудо и дарит новые впечатления. Само представление становится не только поводом для чудес, но и приглашением для зрителей и их игрушек стать частью этой магической реальности. Кто знает, возможно, это чудо коснется и тех кукол, что сидят в зале, создавая необыкновенную атмосферу для всей семьи.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
15:00 от 1000 ₽
19 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

В ближайшие дни

Похороните меня за плинтусом
18+
Комедия Драма
Похороните меня за плинтусом
4 ноября в 19:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Елочки-иголочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Елочки-иголочки
28 декабря в 11:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 2000 ₽
Зойкина квартира
18+
Драма
Зойкина квартира
26 сентября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше