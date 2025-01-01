Меню
Щелкунчик
Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

6+
Режиссер Елизавета Меньшикова
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет в исполнении Санкт-Петербургского Театра балета им. П. И. Чайковского

В сопровождении: Симфонического оркестра Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова
 

Сказочная история
В канун Рождества в красивом доме доктора Штальбаума собираются гости. За взрослыми следуют весёлые девочки и мальчики. Санкт-Петербургский Театр балета Чайковского представляет балет «Щелкунчик» — отличную историю для первого знакомства с искусством балета. Эта сказка заставляет маленьких зрителей проникнуться магией танца и учит понимать движения артистов, улавливая малейшие эмоции, передаваемые языком тела.

Музыка Чайковского, основанная на сюжете сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», рассказывает о добре и зле, о самопожертвовании и чести. Это произведение стало важной частью культурного наследия и продолжает вдохновлять новые поколения.

Сюжет

Действие I
Дети доктора Штальбаума — Маша и Фриц — с нетерпением ждут подарков. В последний момент на праздник приходит Дроссельмейер, способный оживлять игрушки, что забавляет, а иногда и пугает детей. Когда он снимает маску, все узнают своего любимого крестного. Маша хочет поиграть с куклами, но, к сожалению, они уже убраны. Чтобы успокоить девочку, крестный дарит ей Щелкунчика. Странное выражение лица куклы вызывает у Маши улыбку, но её брат Фриц случайно ломает подарок.

Дроссельмейер чинит куклу, и Маша укладывает её спать. Праздник заканчивается, гости танцуют традиционный «Гросс-Фатер», и все расходятся по домам.

Когда наступает ночь, комната, в которой стоит ёлка, наполняется лунным светом. Маша возвращается и обнимает своего нового друга. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного короля. Щелкунчик вступает в бой с их армией, но его силы неравны. В отчаянии Маша бросает свою туфельку в врага, и в этот момент Щелкунчик наносит решающий удар.

Его лицо меняется: он перестает быть уродливой куклой и превращается в прекрасного Принца. Маша и Принц кружатся вместе, а вокруг летят снежинки.

Действие II
Маша и Принц любуются красотой звёздного неба. Все танцуют и радуются победе над мышиным войском. Испанская, Индийская и Китайская куклы благодарят Машу за спасение. Прекрасные феи и пажи готовятся к королевской свадьбе. Но вдруг Маша просыпается: Щелкунчик всё ещё у неё в руках, и она оказывается в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон.

Приходите и погрузитесь в мир чудес вместе с семьей!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
12:00
Санкт-Петербург, 15 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
18:00
Санкт-Петербург, 5 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00
Санкт-Петербург, 13 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
12:00
Санкт-Петербург, 15 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00
Санкт-Петербург, 23 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00

Фотографии

Щелкунчик

