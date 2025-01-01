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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Щелкунчик» в Михайловском театре

Классика Рождественского Балета

Балет «Щелкунчик» — одно из самых известных и любимых произведений в мире, особенно актуален в преддверии новогодних праздников. Этот балет, написанный Петром Ильи́чем Чайко́вским, является завершающим произведением великого композитора и глубоко запечатлён в культурной памяти зрителей. История о доброй девочке, мечтающей о счастье, и её победе над злом, стала неотъемлемой частью новогодних традиций.

Репертуар и Традиции

Балет «Щелкунчик» поставлен во множестве театров, и каждый постановщик добавляет в него что-то своё. Однако, версия, представляемая Московским областным государственным академическим театром «Русский Балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, выделяется своей оригинальностью и уникальным подходом. Гордеев, будучи выдающимся балетным принцем и танцевавшим партию Щелкунчика-принца в спектакле Большого театра, принес в свою интерпретацию особое понимание и новизну.

Исторический Контекст

Либретто для «Щелкунчика» написал Мариус Петипа, знаменитый русский балетмейстер французского происхождения. Постановка Гордеева в театре «Русский Балет» продолжает традиции, привнося в них свежие элементы и сохраняя глубокую связь с классическими канонами.

Праздничная Атмосфера

Невозможно представить себе Новый год без волшебства «Щелкунчика». Этот балет не только радует зрителей своим музыкальным и танцевальным великолепием, но и погружает в атмосферу сказки и волшебства, что делает его обязательным элементом новогоднего репертуара.

Погрузитесь в мир чудес и волшебства вместе с Михайловским театром, насладитесь ярким и поистине новогодним спектаклем, который дарит радость и вдохновение на весь год.

Режиссер
Вячеслав Гордеев
В ролях
Максим Алексеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 1 декабря
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 800 ₽

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