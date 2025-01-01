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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Щелкунчик» в Михайловском театре

Михайловский театр представляет новую постановку «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского, воплощенную на сцене хореографом Начо Дуато. Этот балет, ставший символом Рождества и волшебных перемен, продолжает традицию сказочных историй, которые сопровождают нас на протяжении всей жизни.

Тема и содержание:

«Щелкунчик» рассказывает о том трепетном моменте, когда беззаботное детство сменяется светлой грустью юности. В центре сюжета — мечты о недостижимой гармонии, которые пробуждаются в сердце каждого, кто сталкивается с неизбежным взрослением. Это история о переходе, о магии, которая приходит к нам в самые неожиданные моменты.

Сценическое оформление:

Соавтором Дуато в этом проекте стал известный французский сценограф Жером Каплан. Его декорации и костюмы сохраняют верность классической традиции, но вместе с тем добавляют в спектакль оттенок тонкого юмора, который придает постановке свежий и современный вид.

Кому стоит посетить:

Балет «Щелкунчик» в Михайловском театре — это прекрасный выбор для тех, кто ценит как классику, так и современные интерпретации известных произведений. Постановка обещает стать настоящим праздником для зрителей всех возрастов, принося в их сердца радость, теплоту и волшебство рождественского времени.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

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