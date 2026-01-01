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Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

6+
Продолжительность 130 минут
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Щелкунчик» на Колизей-арене

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится балет «Щелкунчик», постановленный Санкт-Петербургским театром балета им. П.И. Чайковского. Это захватывающее представление основано на сказке Э. Гофмана и выполнено под музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского.

Творческая команда

Либретто создано Мариусом Петипа в редакции Елизаветы Меньшиковой. За хореографию отвечает сама Елизавета Меньшикова, а художники-постановщики — Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин. Эти талантливые мастера превращают известную сказку в зрелище, полное волшебства и красоты.

Сюжет

Балет расскажет трогательную историю о девочке Маше, её храбром деревянном солдатике и злом короле Мышей. В этом путешествии зрителей встретит добрый сказочник Дроссельмейер, который оживляет кукол и наполняет историю чудесами. Яркие персонажи и красочные декорации создадут удивительную атмосферу, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 10 минут с одним антрактом. «Щелкунчик» отлично подойдёт тем, кто ценит классический танец и сказочные истории. Не упустите возможность прикоснуться к волшебству!

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В других городах
Декабрь
Январь
5 декабря суббота
18:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
29 декабря вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
30 декабря среда
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
4 января понедельник
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
5 января вторник
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
6 января среда
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽
9 января суббота
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽

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