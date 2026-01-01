Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» на Колизей-арене

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится балет «Щелкунчик», постановленный Санкт-Петербургским театром балета им. П.И. Чайковского. Это захватывающее представление основано на сказке Э. Гофмана и выполнено под музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского.

Творческая команда

Либретто создано Мариусом Петипа в редакции Елизаветы Меньшиковой. За хореографию отвечает сама Елизавета Меньшикова, а художники-постановщики — Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин. Эти талантливые мастера превращают известную сказку в зрелище, полное волшебства и красоты.

Сюжет

Балет расскажет трогательную историю о девочке Маше, её храбром деревянном солдатике и злом короле Мышей. В этом путешествии зрителей встретит добрый сказочник Дроссельмейер, который оживляет кукол и наполняет историю чудесами. Яркие персонажи и красочные декорации создадут удивительную атмосферу, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 10 минут с одним антрактом. «Щелкунчик» отлично подойдёт тем, кто ценит классический танец и сказочные истории. Не упустите возможность прикоснуться к волшебству!