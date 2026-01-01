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Спектакль Щелкунчик

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О спектакле

Новогодние приключения в театре кукол Караба-Барабаса

Волшебная новогодняя сказка, которая оживает на сцене! Мы приглашаем детей и их родителей перенестись в фантастический мир нашего нового спектакля. Авторские куклы, созданные с мастерством и любовью, оживут в руках талантливых артистов и расскажут вам свою историю о храбрости, мечтах и крепкой дружбе.

Герои сказки

Благородный Щелкунчик, хитрый Мышиный Король, веселый новогодний зайчик и другие любимые персонажи готовы отправиться с вами в праздничное приключение!

Яркое шоу для всей семьи

Приготовьтесь к встрече с настоящим Дедом Морозом! Он вместе с персонажами подарит вам яркие эмоции и волшебное настроение. Вас ждут красивые песни, интересный сюжет, а также постоянное взаимодействие со зрительным залом, увлекательные игры и праздничная дискотека.

Приходите всей семьей, чтобы вместе пережить незабываемые моменты и унести с собой частичку новогоднего чуда!

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Декабрь
27 декабря воскресенье
15:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
17:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61

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