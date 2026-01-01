Волшебство Рождества: «Щелкунчик» на сцене Русского драматического театра в Астане

«Щелкунчик», знаменитая сказка Э.Т.А. Гофмана, в драматической адаптации русской писательницы Т. Уфимцевой приглашает зрителей в удивительный мир рождественского чуда. Спектакль рассказывает о жизни бедного трубочиста, который стал свидетелем необычайных событий в своей семье.

Главные героини — Луиза и Мари — получают от своего крестного, мастера Дроссельмейера, необычные подарки: прекрасную принцессу и уродливого Щелкунчика. Луиза, взяв красавицу себе, начинает издеваться над «зубастым чудовищем». Однако Мари становится на защиту куклы, считая, что истинная красота скрыта внутри и добрые глаза деревянного юноши стоят гораздо больше, чем внешность.

Чудо и волшебство на сцене

Мастера Дроссельмейер поддерживает Мари и рассказывает ей захватывающую историю о том, что Щелкунчик — это заколдованный племянник, которому будет нужна помощь. Зрителей ждет напряженное противостояние: сможет ли Мари отдать свое сердце деревянному герою и помочь ему одержать победу над королевой Мышильдой, чтобы освободить его от злых чар?

«Щелкунчик» — это не только история о любви и доброте, но и яркое зрелище, полное музыки и танца, которое подарит зрителям незабываемые эмоции и праздничное настроение.