Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в постановке театра Касаткиной и Васильева

Балет «Щелкунчик» основан на знаменитой сказке Э.Т.А. Гофмана о смелости любви и ее несокрушимой силе. Эта история знакомит зрителей с прекрасным принцем, который стал уродливым Щелкунчиком из-за злой мышиной королевы. Девочка Мари, обладая добротой, разрушает злые чары и восстанавливает справедливость.

Авторский Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, известный как Moscow Classical Ballet, завоевал сердца миллионов зрителей. Его труппа сформировалась под руководством Игоря Моисеева. В спектаклях театра блистали такие легенды, как Михаил Барышников и Майя Плисецкая.

За 20 лет активных гастролей на пяти континентах «Щелкунчик» театра Касаткиной и Василева не раз собирал аншлаги. В каждой стране, где проходит спектакль, участвуют юные артисты, которые стали любимцами взрослых зрителей. Особый восторг у детей вызывает семиглавый Мышиный король, ставший символом занимательной сказки.

Эта добрая и волшебная рождественская история является настоящим семейным спектаклем с динамичным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен. Главный урок — если верить в чудо, оно обязательно сбудется, что делает «Щелкунчика» замечательным выбором для новогоднего времяпрепровождения.