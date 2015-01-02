Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щелкунчик
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

0+
Режиссер Наталия Касаткина, Владимир Василев
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в постановке театра Касаткиной и Васильева

Балет «Щелкунчик» основан на знаменитой сказке Э.Т.А. Гофмана о смелости любви и ее несокрушимой силе. Эта история знакомит зрителей с прекрасным принцем, который стал уродливым Щелкунчиком из-за злой мышиной королевы. Девочка Мари, обладая добротой, разрушает злые чары и восстанавливает справедливость.

Авторский Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, известный как Moscow Classical Ballet, завоевал сердца миллионов зрителей. Его труппа сформировалась под руководством Игоря Моисеева. В спектаклях театра блистали такие легенды, как Михаил Барышников и Майя Плисецкая.

За 20 лет активных гастролей на пяти континентах «Щелкунчик» театра Касаткиной и Василева не раз собирал аншлаги. В каждой стране, где проходит спектакль, участвуют юные артисты, которые стали любимцами взрослых зрителей. Особый восторг у детей вызывает семиглавый Мышиный король, ставший символом занимательной сказки.

Эта добрая и волшебная рождественская история является настоящим семейным спектаклем с динамичным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен. Главный урок — если верить в чудо, оно обязательно сбудется, что делает «Щелкунчика» замечательным выбором для новогоднего времяпрепровождения.

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
Июль
18 июля суббота
12:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

В ближайшие дни

Золушка
0+
Мюзикл Детский

Золушка

6 июня в 12:00 Московский театр оперетты
от 600 ₽
Шоу зверей
0+
Цирк

Шоу зверей

7 июня в 12:00 Театр иллюзии
от 1000 ₽
Бовари
16+
Драма

Бовари

9 июня в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 1900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше