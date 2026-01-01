Балет Чайковского в театре Абая

Балет в 2-х действиях по сказке Э. Гофмана, либретто и хореография которого созданы заслуженным артистом России В. Вайноненом в редакции народной артистки РК Г. Туткибаевой, приглашает зрителей в мир волшебства и сказочных приключений.

Сюжет балета

Все начинается в день Рождественского сочельника в доме Зильбергаузов. Гости собираются на праздник, и в зал вводят Клару, Фрица и их маленьких друзей. Все восхищены нарядной елкой, детям раздают подарки. С последним ударом часов появляется крестный Клары, Дроссельмейер. Этот умелый мастер приносит вёдимо изумительные механические куклы, включая Щелкунчика. Однако обстановка накаляется, когда Фриц ломает игрушку, и Клара, обнимая Щелкунчика, пытается его успокоить.

Во время ночи, наполненной чудесами, Клара не может уснуть, тревожась о своем Щелкунчике. Когда мистические события начинают разворачиваться, она сталкивается с военной армией мышей и вступает в бой на стороне Щелкунчика. С храбростью, которая характерна только для настоящих героев, Клара помогает Щелкунчику одержать победу над Мышиным королем.

После победы закулисье меняется, и наши герои оказываются в волшебном городе Конфитюренбург, где их ждет торжественный прием с расточительными угощениями и танцами.

Действующие лица и исполнители

Клара - Малика Ельчибаева

Щелкунчик, принц - Нельсон Пенья

Зильбергаус, хозяин дома - Азиз Есенбаев

Его жена - Айгуль Дуйсекова

Дроссельмайер - Amir Жексенбек

Франц - Акил Жуас

Коломбина - Гульбаршын Касаболат

Арлекин - Диас Кубашев

Арап - Дарын Тайырбеков

Король мышей - Нурсултан Алпамысулы

Шоколад (Испанский танец) - Нардиз Мирсеида, Арлан Адилгереев

Чай (Китайский танец) - Динара Кудабаева, Каскырбай Ескали

Русский танец «Трепак» - Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксылыккова, Акил Жуас

Танец пастушков - Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев

Старики - Малика Усенова, Дауир Жениc

Кавалеры - Арнур Тусурупбеков, Нурсултан Алпамысулы, Елдар Абилов, Айдар Азбеков

Восток - Адиа Манабасова, Сырим Аюпов

Создатели спектакля