Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Балет Чайковского в театре Абая

Балет в 2-х действиях по сказке Э. Гофмана, либретто и хореография которого созданы заслуженным артистом России В. Вайноненом в редакции народной артистки РК Г. Туткибаевой, приглашает зрителей в мир волшебства и сказочных приключений.

Сюжет балета

Все начинается в день Рождественского сочельника в доме Зильбергаузов. Гости собираются на праздник, и в зал вводят Клару, Фрица и их маленьких друзей. Все восхищены нарядной елкой, детям раздают подарки. С последним ударом часов появляется крестный Клары, Дроссельмейер. Этот умелый мастер приносит вёдимо изумительные механические куклы, включая Щелкунчика. Однако обстановка накаляется, когда Фриц ломает игрушку, и Клара, обнимая Щелкунчика, пытается его успокоить.

Во время ночи, наполненной чудесами, Клара не может уснуть, тревожась о своем Щелкунчике. Когда мистические события начинают разворачиваться, она сталкивается с военной армией мышей и вступает в бой на стороне Щелкунчика. С храбростью, которая характерна только для настоящих героев, Клара помогает Щелкунчику одержать победу над Мышиным королем.

После победы закулисье меняется, и наши герои оказываются в волшебном городе Конфитюренбург, где их ждет торжественный прием с расточительными угощениями и танцами.

Действующие лица и исполнители

  • Клара - Малика Ельчибаева
  • Щелкунчик, принц - Нельсон Пенья
  • Зильбергаус, хозяин дома - Азиз Есенбаев
  • Его жена - Айгуль Дуйсекова
  • Дроссельмайер - Amir Жексенбек
  • Франц - Акил Жуас
  • Коломбина - Гульбаршын Касаболат
  • Арлекин - Диас Кубашев
  • Арап - Дарын Тайырбеков
  • Король мышей - Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец) - Нардиз Мирсеида, Арлан Адилгереев
  • Чай (Китайский танец) - Динара Кудабаева, Каскырбай Ескали
  • Русский танец «Трепак» - Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксылыккова, Акил Жуас
  • Танец пастушков - Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев
  • Старики - Малика Усенова, Дауир Жениc
  • Кавалеры - Арнур Тусурупбеков, Нурсултан Алпамысулы, Елдар Абилов, Айдар Азбеков
  • Восток - Адиа Манабасова, Сырим Аюпов

Создатели спектакля

  • Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая
  • Дирижер - Мухтар Калдаяков
  • Дирижер-постановщик - Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик - Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник постановщик - Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер - Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше