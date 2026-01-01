Оповещения от Киноафиши
балет в 2-х действиях
Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Алматы

Волшебный мир балета «Щелкунчик» дарит зрителям уникальную историю о любви, которая способна преодолеть любые преграды. Когда на рождественском балу волшебник Дроссельмейер преобразует людей в куклы, обычные гости становятся участниками захватывающих событий. Под его властью кукла Щелкунчик, предназначенная для колки орехов, испытывает боль и обиду, когда её ломает злой мальчик.

Слуги Дроссельмейера — серые мыши, которые пугают гостей, но Щелкунчик, поддерживаемый девочкой Кларой, храбро борется с ними. В этом сражении они открывают главные ценности жизни — доверие и любовь. Чудеса происходят, когда волшебство любви превращает Щелкунчика в прекрасного принца, и их отношения становятся источником силы, позволяющей преодолеть все испытания.

Действующие лица и исполнители:

  • Клара — Риза Таганова
  • Щелкунчик, принц — Азамат Аскаров
  • Зильбергаус, хозяин дома — Азиз Есенбаев
  • Его жена — Айгуль Дуйсекова
  • Дроссельмейер — Даурен Женис
  • Франц — Акыл Жуаc
  • Коломбина — Гульбаршын Касаболот
  • Арлекин — Алишер Касымхан
  • Арап — Дарын Тайрбеков
  • Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец) — Нардиз Мирсеидова, Арлан Адилгеряев
  • Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
  • Русский танец «Трепак» — Табига Бейимбеткызы, Айшолпан Жакылыкованы, Алихан Накисходжаев
  • Танец пастушков — Гульбаршын Касаболот, Диас Кубашев
  • Старики — Даурен Нуржанов, Анель Омараова
  • Кавалеры — Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков
  • Восток — Гульназия Пилтан, Нурсултан Алпамысулы

Творческая команда:

  • Дирижер — Мухтар Калдаяков
  • Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедьдоров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК

Балет «Щелкунчик» — это история, которая будет актуальна для зрителей всех поколений. Не упустите возможность стать частью этой волшебной сказки!

