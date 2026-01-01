Балет «Щелкунчик» в Алматы
Волшебный мир балета «Щелкунчик» дарит зрителям уникальную историю о любви, которая способна преодолеть любые преграды. Когда на рождественском балу волшебник Дроссельмейер преобразует людей в куклы, обычные гости становятся участниками захватывающих событий. Под его властью кукла Щелкунчик, предназначенная для колки орехов, испытывает боль и обиду, когда её ломает злой мальчик.
Слуги Дроссельмейера — серые мыши, которые пугают гостей, но Щелкунчик, поддерживаемый девочкой Кларой, храбро борется с ними. В этом сражении они открывают главные ценности жизни — доверие и любовь. Чудеса происходят, когда волшебство любви превращает Щелкунчика в прекрасного принца, и их отношения становятся источником силы, позволяющей преодолеть все испытания.
Действующие лица и исполнители:
- Клара — Риза Таганова
- Щелкунчик, принц — Азамат Аскаров
- Зильбергаус, хозяин дома — Азиз Есенбаев
- Его жена — Айгуль Дуйсекова
- Дроссельмейер — Даурен Женис
- Франц — Акыл Жуаc
- Коломбина — Гульбаршын Касаболот
- Арлекин — Алишер Касымхан
- Арап — Дарын Тайрбеков
- Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
- Шоколад (Испанский танец) — Нардиз Мирсеидова, Арлан Адилгеряев
- Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
- Русский танец «Трепак» — Табига Бейимбеткызы, Айшолпан Жакылыкованы, Алихан Накисходжаев
- Танец пастушков — Гульбаршын Касаболот, Диас Кубашев
- Старики — Даурен Нуржанов, Анель Омараова
- Кавалеры — Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков
- Восток — Гульназия Пилтан, Нурсултан Алпамысулы
Творческая команда:
- Дирижер — Мухтар Калдаяков
- Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедьдоров, заслуженный деятель РК
- Балетмейстер-постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
- Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
- Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК
Балет «Щелкунчик» — это история, которая будет актуальна для зрителей всех поколений. Не упустите возможность стать частью этой волшебной сказки!