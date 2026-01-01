Балет «Щелкунчик» в Алматы

Волшебный мир балета «Щелкунчик» дарит зрителям уникальную историю о любви, которая способна преодолеть любые преграды. Когда на рождественском балу волшебник Дроссельмейер преобразует людей в куклы, обычные гости становятся участниками захватывающих событий. Под его властью кукла Щелкунчик, предназначенная для колки орехов, испытывает боль и обиду, когда её ломает злой мальчик.

Слуги Дроссельмейера — серые мыши, которые пугают гостей, но Щелкунчик, поддерживаемый девочкой Кларой, храбро борется с ними. В этом сражении они открывают главные ценности жизни — доверие и любовь. Чудеса происходят, когда волшебство любви превращает Щелкунчика в прекрасного принца, и их отношения становятся источником силы, позволяющей преодолеть все испытания.

Действующие лица и исполнители:

Клара — Риза Таганова

Щелкунчик, принц — Азамат Аскаров

Зильбергаус, хозяин дома — Азиз Есенбаев

Его жена — Айгуль Дуйсекова

Дроссельмейер — Даурен Женис

Франц — Акыл Жуаc

Коломбина — Гульбаршын Касаболот

Арлекин — Алишер Касымхан

Арап — Дарын Тайрбеков

Король мышей — Нурсултан Алпамысулы

Шоколад (Испанский танец) — Нардиз Мирсеидова, Арлан Адилгеряев

Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан

Русский танец «Трепак» — Табига Бейимбеткызы, Айшолпан Жакылыкованы, Алихан Накисходжаев

Танец пастушков — Гульбаршын Касаболот, Диас Кубашев

Старики — Даурен Нуржанов, Анель Омараова

Кавалеры — Арнур Тусупбеков, Марлен Жумабаев, Елдар Абилов, Айдар Азбеков

Восток — Гульназия Пилтан, Нурсултан Алпамысулы

Творческая команда:

Дирижер — Мухтар Калдаяков

Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедьдоров, заслуженный деятель РК

Балетмейстер-постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК

Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель РК

Балет «Щелкунчик» — это история, которая будет актуальна для зрителей всех поколений. Не упустите возможность стать частью этой волшебной сказки!