Спектакль Щелкунчик

Новый взгляд на классическую сказку: «Щелкунчик» на льду

Приглашаем вас на уникальное ледовое шоу «Щелкунчик», которое вновь возрождает классическую историю, подаренную нам Петром Ильичом Чайковским. В этой свежей интерпретации, знаменитая сказка оживает в формате фигурного катания, сочетая в себе элементы балета и живого звучания симфонического оркестра.

Музыка, которая завораживает

Во время спектакля оркестр вживую исполнит шедевр Чайковского, позволяя зрителям насладиться неповторимой музыкой, которая уже давно стала символом зимних праздников. Завораживающие мелодии отправят вас в сказочный мир, наполнив каждый миг особым очарованием.

Новая интерпретация традиций

«Щелкунчик» на льду — это не просто спектакль, а творческий эксперимент, который предлагает зрителям вновь открыть для себя любимую историю. Сочетание мастерства фигуристов и великолепной музыки гарантирует незабываемые эмоции и впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого волшебства. Погрузитесь в атмосферу праздника и откройте для себя новый мир «Щелкунчика»!