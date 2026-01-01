Спектакль Щелкунчик

Сказочная история «Щелкунчика» от «Санкт-Петербургского Балета»

На сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова (Каменноостровский театр) выступит Санкт-Петербургский Балет с балетом в двух актах на музыку П. И. Чайковского «Щелкунчик». Это настоящая рождественская сказка о доме Штальбаумов, где собираются гости, и волшебные подарки, приготовленные Дроссельмеером для детей.

Сюжет спектакля

В ночь, полную чудес, Мари и её странная кукла Щелкунчик отправляются в сказочное приключение. Щелкунчик оживает и сталкивается с Мышиным Королём, после чего превращается в прекрасного принца. Фантастическая музыка и мастерство артистов перенесут зрителей в атмосферу чудес и магии, вызывая живые эмоции.

Почему стоит увидеть спектакль?

Фантастическая музыка П. И. Чайковского и высокий профессионализм исполнителей делают этот спектакль идеальным выбором для всей семьи, особенно для любителей классического балета. Он подарит зрителям много сказочных моментов и незабываемые впечатления.

О коллективе

«Санкт-Петербургский Балет» известен своим качественным исполнением, великолепными костюмами и декорациями. Коллектив активно гастролирует не только по России, но и в Европе и Китае, представляя как классические спектакли, такие как «Спящая красавица» и «Жизель», так и современные постановки.

Созданный в 2011 году, «Санкт-Петербургский Балет» стремится познакомить зрителей с молодыми звёздами классического танца. Балетмейстер Николай Боярчиков, народный артист России, сыграл ключевую роль в формировании коллектива, который сейчас часто выступает на известных сценах Петербурга, включая Эрмитажный театр и театр им. Комиссаржевской.

Не упустите возможность насладиться этой восхитительной рождественской сказкой и поверить в чудеса!