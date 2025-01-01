Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик»: Новогодняя сказка, которая радует зрителей

Новый год — это время чудес, и трудно представить его без гениального балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Этот балет стал символом праздника, олицетворяя волшебство и ожидание чуда, которое наполняет сердца как детей, так и взрослых.

Подарок от театра «Астана Опера»

В этом году театр «Астана Опера» предлагает своим зрителям уникальную возможность насладиться этой сказочной постановкой. Артисты балета, оркестр и детский хор театра создадут чарующую атмосферу праздника с помощью изысканных декораций и великолепной музыки.

Показы и особые моменты

Спектакли начнутся 17 декабря и продлится до самого Нового года, завершаясь 31 декабря. Каждый зритель сможет унести с собой незабываемые эмоции и волшебное новогоднее настроение.

Творческая команда

Хореография - Юрий Григорьевич, Народный артист СССР, лауреат Государственных премий.

Сценография - Симона Вирсаладзе, Народный художник СССР, лауреат Государственных премий.

Важно знать

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возвраты не производятся. Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.