Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Астана Балет

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Астане

В основу спектакля лег известный сюжет немецкой сказки Э. Гофмана в пересказе А. Дюма-отца о кукле и мышином короле. Балет завоевал мировую славу и стал традиционным символом новогодних праздников.

Существует множество интерпретаций «Щелкунчика», но именно версия Василия Вайнонена занимает особое место во многих ведущих театрах мира. Премьера этого балета состоялась в его родном доме - Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В главных партиях первого исполнения блистали легендарные танцовщики Галина Уланова и Константин Сергеев.

Сказочное настроение

Балетоведы отмечают, что редакция Вайнонена обладает особым сказочным легким настроением. В ней есть всё: красивая сценография, романтичные герои, яркие костюмы и, конечно же, виртуозная хореография. Не зря это произведение еще называют «балет-феерия» или «балет-сказка».

Уникальные исполнители

Наш «Щелкунчик» примечателен тем, что в хореографии Василия Вайнонена и постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой заняты не только взрослые артисты театра, но и учащиеся Казахской национальной академии хореографии. Это создаёт уникальную атмосферу и открывает новые горизонты для молодого поколения танцоров.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который готов подарить вам атмосферу волшебства и праздника!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
12:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
20 декабря суббота
12:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
21 декабря воскресенье
12:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
23 декабря вторник
12:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43

В ближайшие дни

Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
27 декабря в 12:00 Астана Опера
Билеты
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
20 декабря в 18:00 Астана Балет
Билеты
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
26 декабря в 19:00 Астана Опера
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше