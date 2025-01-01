Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Астане

В основу спектакля лег известный сюжет немецкой сказки Э. Гофмана в пересказе А. Дюма-отца о кукле и мышином короле. Балет завоевал мировую славу и стал традиционным символом новогодних праздников.

Существует множество интерпретаций «Щелкунчика», но именно версия Василия Вайнонена занимает особое место во многих ведущих театрах мира. Премьера этого балета состоялась в его родном доме - Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В главных партиях первого исполнения блистали легендарные танцовщики Галина Уланова и Константин Сергеев.

Сказочное настроение

Балетоведы отмечают, что редакция Вайнонена обладает особым сказочным легким настроением. В ней есть всё: красивая сценография, романтичные герои, яркие костюмы и, конечно же, виртуозная хореография. Не зря это произведение еще называют «балет-феерия» или «балет-сказка».

Уникальные исполнители

Наш «Щелкунчик» примечателен тем, что в хореографии Василия Вайнонена и постановке народной артистки России Алтынай Асылмуратовой заняты не только взрослые артисты театра, но и учащиеся Казахской национальной академии хореографии. Это создаёт уникальную атмосферу и открывает новые горизонты для молодого поколения танцоров.

Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль, который готов подарить вам атмосферу волшебства и праздника!