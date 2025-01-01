Меню
Щелкунчик
Постановка
Астана Балет
Продолжительность 133 минут

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в театре Астана Балет

Приглашаем вас на незабываемый спектакль - балет «Щелкунчик» в трех действиях, который пройдет в театре Астана Балет. Этот шедевр, написанный великим композиторомPetром Чайковским, вдохновлен сказкой Эрнста Теодора Амадея Гофмана и адаптирован Мариусом Петипа.

О спектакле

Балет «Щелкунчик» рассказывает о кукле, которая оживает, и ее противостоянии мышиному королю. Это необычное произведение стало символом новогодних праздников по всему миру. Версия Василия Вайнонена считается одной из самых популярных за пределами России и регулярно исполняется в ведущих театрах, включая родной Мариинский театр в Санкт-Петербурге.

Первое исполнение этой вариации было представлено с участием легендарных танцовщиков Галины Улановой и Константина Сергеева. Особое внимание балетоведы уделяют сказочному настроению и легкости, присущей этой редкой интерпретации.

Команда создателей

Хореография спектакля была разработана народной артисткой России Алтынай Асылмуратовой. Костюмы для «Щелкунчика» создала Ольга Шаишмелашвили, а сценографию разработал Жандос Омаров. Все элементы в совокупности создают волшебную атмосферу, полную романтики и красок.

Сказочный спектакль

«Щелкунчик» часто называют «балет-феерия» за его яркие визуальные эффекты и запоминающуюся музыку. Это спектакль, который погружает зрителей в сказочный мир, полный удивительных персонажей и завораживающих танцев.

Не упустите возможность стать частью этой великолепной истории - приходите на балет «Щелкунчик» в театре Астана Балет!

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
20 декабря суббота
18:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
21 декабря воскресенье
17:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
23 декабря вторник
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
24 декабря среда
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
25 декабря четверг
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
26 декабря пятница
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
30 декабря вторник
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
31 декабря среда
15:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43

