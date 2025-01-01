Спектакль Щелкунчик

Щелкунчик - волшебство, в которое верят дети и родители!

В один декабрьский день всё оживает: снежинки танцуют, игрушки шепчутся, а храбрый Щелкунчик вступает в бой с Мышиным королём, чтобы спасти маленькую Мари и вернуть в мир чудо.

На ваших глазах оживёт легендарная рождественская сказка Гофмана - с магией, светом, музыкой и настоящим ощущением чуда. Это история о смелости, вере и любви, которую ребёнок запомнит на всю жизнь.

Для детей и родителей

Для детей это - праздник фантазии, а для родителей - возможность снова поверить в чудеса вместе с ребёнком.

Эксклюзивный показ

Спектакль пройдет:

Только 13 декабря в 12:00 и 16:00

31 декабря и 7 января в 12:00

Не откладывайте - в зале не останется ни одного пустого места, когда прозвучит первый удар часов Дроссельмейера. Щёлк - и начинается чудо!✨

Пальчиковый театр - лучший подарок под ёлку!

Подарите ребёнку не просто игрушку, а мир фантазии и волшебства, который оживает прямо на кончиках пальцев.

Что входит в подарочный набор?

Пальчиковый хендмейд театр из сказочных героев: Деда Мороза, Снегурочки, Ёлочки или Снеговичка

Тематика раскраска и разноцветные мелки

Такие игрушки развивают воображение, речь и эмоциональный интеллект ребёнка - учат придумывать истории, чувствовать, создавать свой мир. Это не просто подарок - это приглашение в игру, где рождается творчество.

Цена набора: 4900 тг (ограниченная серия).

Пусть Новый год начнётся с настоящего чуда - созданного вашими руками и фантазией ребёнка.