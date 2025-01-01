Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Режиссер Антон Зайцев
Продолжительность 1 час 15 минут

О спектакле

Щелкунчик - волшебство, в которое верят дети и родители!

В один декабрьский день всё оживает: снежинки танцуют, игрушки шепчутся, а храбрый Щелкунчик вступает в бой с Мышиным королём, чтобы спасти маленькую Мари и вернуть в мир чудо.

На ваших глазах оживёт легендарная рождественская сказка Гофмана - с магией, светом, музыкой и настоящим ощущением чуда. Это история о смелости, вере и любви, которую ребёнок запомнит на всю жизнь.

Для детей и родителей

Для детей это - праздник фантазии, а для родителей - возможность снова поверить в чудеса вместе с ребёнком.

Эксклюзивный показ

Спектакль пройдет:

  • Только 13 декабря в 12:00 и 16:00
  • 31 декабря и 7 января в 12:00

Не откладывайте - в зале не останется ни одного пустого места, когда прозвучит первый удар часов Дроссельмейера. Щёлк - и начинается чудо!✨

Пальчиковый театр - лучший подарок под ёлку!

Подарите ребёнку не просто игрушку, а мир фантазии и волшебства, который оживает прямо на кончиках пальцев.

Что входит в подарочный набор?

  • Пальчиковый хендмейд театр из сказочных героев: Деда Мороза, Снегурочки, Ёлочки или Снеговичка
  • Тематика раскраска и разноцветные мелки

Такие игрушки развивают воображение, речь и эмоциональный интеллект ребёнка - учат придумывать истории, чувствовать, создавать свой мир. Это не просто подарок - это приглашение в игру, где рождается творчество.

Цена набора: 4900 тг (ограниченная серия).

Пусть Новый год начнётся с настоящего чуда - созданного вашими руками и фантазией ребёнка.

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 8000 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 8000 ₽
31 декабря среда
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 8000 ₽
7 января среда
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 8000 ₽

В ближайшие дни

Жеребёнок дарит счастье
Детский
Жеребёнок дарит счастье
26 декабря в 15:00 Пространство «Трансформа»
от 7000 ₽
Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
2 января в 10:00 Тотальный театр
от 4500 ₽
Sen
Мюзикл
Sen
14 декабря в 18:00 ArtKöshe
от 7000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше