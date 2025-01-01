Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+

О спектакле

Сказка о Щелкунчике в Театре на Садовой (Приют комедианта)

В Театре на Садовой зрителей ждёт увлекательный спектакль по мотивам знаменитой сказки Эрнста Теодора Амбруаза Гофмана. Это история о том, как фантазия и реальность переплетаются в канун Рождества, затрагивая важные философские вопросы о жизни и любви.

Сюжет

Главная героиня сказки, семилетняя девочка Мари, сталкивается с важными вопросами: что реальнее — живые куклы или механические люди? И что в конечном счёте одержит верх — любовь или насилие? Эти темы через призму детской непорочности открывают зрителям глубину человеческих чувств и взаимоотношений.

Актерский состав

В спектакле зрителей порадуют выдающиеся актеры. Дроссельмейера исполнят Дмитрий Луговкин и Илья Старосельский. Щелкунчика представят Руслан Мещанов и Дмитрий Сизов. Их мастерская игра обещает запоминающиеся моменты и яркие эмоции.

Для кого этот спектакль?

Спектакль станет настоящим подарком для тех, кто любит возвращение в детство и новые интерпретации классических историй. Он погрузит вас в атмосферу волшебства и заставит задуматься о вечных вопросах о человечности и ценности любви.

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

