Спектакль Щелкунчик

Очарование балета «Щелкунчик» в исполнении звезд Санкт-Петербургского балета

Снег и волшебство, сказочные персонажи и великие переживания - все это ждет зрителей на спектакле «Щелкунчик», который будет представлен в двух действиях. На сцене театра Concordia в Алматы сыграют лауреаты международных премий, знаменитые мастера сценического искусства из ведущих театров Санкт-Петербурга.

Классика балета

«Щелкунчик» - это один из самых известных и популярных балетов в мире, созданный П. И. Чайковским. Либретто написано по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Впервые спектакль был поставлен в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и с тех пор стал важной частью новогодних и рождественских традиций во многих странах.

Сказочный сюжет

Сюжет балета разворачивается в канун Рождества. Главная героиня, девочка Мари, получает от своего крестного необычную игрушку - деревянного Щелкунчика. Ночью происходит чудо: игрушки оживают, и Щелкунчик вступает в сражение с Мышиным королем. После победы он превращается в чудесного принца и уводит Мари в волшебное Королевство сладостей, где для них исполняют яркие танцы со всего света.

Символ праздника

Сегодня «Щелкунчик» является символом зимних праздников, классическим произведением мирового балетного репертуара и неизменно привлекает зрителей любого возраста. Не упустите возможность стать свидетелем этого магического события и открыть для себя новые грани русского балета!