Новогодний балет «Щелкунчик» в Алматы

Приглашаем вас на удивительный спектакль «Щелкунчик» — балет в двух действиях, который состоится в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Это классическое произведение, наполненное волшебством и фантазией, порадует как детей, так и взрослых.

Действующие лица и исполнители

Клара — Ариса Хасимото

— Ариса Хасимото Щелкунчик-принц — Каскырабай Ескали

— Каскырабай Ескали Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Жениc

— Даурен Жениc Его жена — Анель Омарова

— Анель Омарова Дроссельмайер — Даурен Нуржанов

— Даурен Нуржанов Франц — Диас Кубашев

— Диас Кубашев Коломбина — Ао Ивасаки

— Ао Ивасаки Арлекин — Данияр Рыскул

— Данияр Рыскул Арап — Арнур Тусупбеков

— Арнур Тусупбеков Король мышей — Нурсултан Алпамысулы

— Нурсултан Алпамысулы Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов

— Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан

— Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев

— Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев Танец пастушков — Динара Кудабаева, Диас Кубашев

— Динара Кудабаева, Диас Кубашев Старики — Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров

— Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров Кавалеры — Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев

— Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев Восток — Томирис Акин, Нурсултан Алпамысулы

Творческий состав

Балет будет сопровождаться игрой симфонического оркестра, а также участием хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Дирижер: Мухтар Калдаяков

Мухтар Калдаяков Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК

Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК Балетмейстер - постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Гульжан Туткибаева, народная артистка РК Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК

Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Интересные факты

Балет «Щелкунчик» был написан великим композитором Петром Ильичом Чайковским в 1892 году. Он основан на сказке Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана и стал одной из самых популярных новогодних традиций в театре. Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль в исполнении талантливых артистов!