Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Новогодний балет «Щелкунчик» в Алматы

Приглашаем вас на удивительный спектакль «Щелкунчик» — балет в двух действиях, который состоится в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Это классическое произведение, наполненное волшебством и фантазией, порадует как детей, так и взрослых.

Действующие лица и исполнители

  • Клара — Ариса Хасимото
  • Щелкунчик-принц — Каскырабай Ескали
  • Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Жениc
  • Его жена — Анель Омарова
  • Дроссельмайер — Даурен Нуржанов
  • Франц — Диас Кубашев
  • Коломбина — Ао Ивасаки
  • Арлекин — Данияр Рыскул
  • Арап — Арнур Тусупбеков
  • Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов
  • Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
  • Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев
  • Танец пастушков — Динара Кудабаева, Диас Кубашев
  • Старики — Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров
  • Кавалеры — Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев
  • Восток — Томирис Акин, Нурсултан Алпамысулы

Творческий состав

Балет будет сопровождаться игрой симфонического оркестра, а также участием хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

  • Дирижер: Мухтар Калдаяков
  • Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер - постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Интересные факты

Балет «Щелкунчик» был написан великим композитором Петром Ильичом Чайковским в 1892 году. Он основан на сказке Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана и стал одной из самых популярных новогодних традиций в театре. Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
30 декабря вторник
13:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
4 января воскресенье
12:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
9 января пятница
19:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
11 января воскресенье
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
31 января суббота
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

В ближайшие дни

И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
23 декабря в 15:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
28 декабря в 15:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
21 декабря в 15:00 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше