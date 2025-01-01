Новогодний балет «Щелкунчик» в Алматы
Приглашаем вас на удивительный спектакль «Щелкунчик» — балет в двух действиях, который состоится в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. Это классическое произведение, наполненное волшебством и фантазией, порадует как детей, так и взрослых.
Действующие лица и исполнители
- Клара — Ариса Хасимото
- Щелкунчик-принц — Каскырабай Ескали
- Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Жениc
- Его жена — Анель Омарова
- Дроссельмайер — Даурен Нуржанов
- Франц — Диас Кубашев
- Коломбина — Ао Ивасаки
- Арлекин — Данияр Рыскул
- Арап — Арнур Тусупбеков
- Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
- Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов
- Чай (Китайский танец) — Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
- Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев
- Танец пастушков — Динара Кудабаева, Диас Кубашев
- Старики — Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров
- Кавалеры — Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев
- Восток — Томирис Акин, Нурсултан Алпамысулы
Творческий состав
Балет будет сопровождаться игрой симфонического оркестра, а также участием хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.
- Дирижер: Мухтар Калдаяков
- Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
- Балетмейстер - постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
- Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
- Главный хормейстер: Алия Темирбекова
Интересные факты
Балет «Щелкунчик» был написан великим композитором Петром Ильичом Чайковским в 1892 году. Он основан на сказке Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана и стал одной из самых популярных новогодних традиций в театре. Не упустите возможность увидеть этот великолепный спектакль в исполнении талантливых артистов!