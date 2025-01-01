Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 1 часа 50 минут

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.

Сюжет

В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетелем битвы Щелкунчика с Мышиным королем и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Они танцуют на праздничном балу, который останется в памяти Клары. Утром, проснувшись, она обнаруживает, что все это было лишь сном, но воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.

Действующие лица и исполнители

  • Клара: Ариса Хасимото
  • Щелкунчик-принц: Каскыранбай Ескали
  • Зильбергаус, хозяин дома: Даурен Женис
  • Его жена: Анель Омарова
  • Дроссельмайер: Даурен Нуржанасов
  • Франц: Диас Кубашев
  • Коломбина: Ао Ивасаки
  • Арлекин: Данияр Рыскул
  • Арап: Арнур Тусупбеков
  • Король мышей: Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец): Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов
  • Чай (Китайский танец): Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
  • Русский танец «Трепак»: Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев (первое исполнение)
  • Танец пастушков: Динара Кудабаева, Диас Кубашев
  • Старики: Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров
  • Кавалеры: Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев
  • Восток: Томирис Акыны (первое исполнение), Нурсултан Алпамысулы

Оркестр и команда

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением:

  • Дирижер: Мухтар Калдаяков
  • Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик: Гульжан Тутқибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

