Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.

Сюжет

В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетелем битвы Щелкунчика с Мышиным королем и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Они танцуют на праздничном балу, который останется в памяти Клары. Утром, проснувшись, она обнаруживает, что все это было лишь сном, но воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.

Действующие лица и исполнители

Клара: Ариса Хасимото

Ариса Хасимото Щелкунчик-принц: Каскыранбай Ескали

Каскыранбай Ескали Зильбергаус, хозяин дома: Даурен Женис

Даурен Женис Его жена: Анель Омарова

Анель Омарова Дроссельмайер: Даурен Нуржанасов

Даурен Нуржанасов Франц: Диас Кубашев

Диас Кубашев Коломбина: Ао Ивасаки

Ао Ивасаки Арлекин: Данияр Рыскул

Данияр Рыскул Арап: Арнур Тусупбеков

Арнур Тусупбеков Король мышей: Нурсултан Алпамысулы

Нурсултан Алпамысулы Шоколад (Испанский танец): Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов

Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов Чай (Китайский танец): Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан

Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан Русский танец «Трепак»: Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев (первое исполнение)

Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев (первое исполнение) Танец пастушков: Динара Кудабаева, Диас Кубашев

Динара Кудабаева, Диас Кубашев Старики: Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров

Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров Кавалеры: Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев

Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев Восток: Томирис Акыны (первое исполнение), Нурсултан Алпамысулы

Оркестр и команда

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением: