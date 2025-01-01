Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая
Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.
Сюжет
В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетелем битвы Щелкунчика с Мышиным королем и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Они танцуют на праздничном балу, который останется в памяти Клары. Утром, проснувшись, она обнаруживает, что все это было лишь сном, но воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.
Действующие лица и исполнители
- Клара: Ариса Хасимото
- Щелкунчик-принц: Каскыранбай Ескали
- Зильбергаус, хозяин дома: Даурен Женис
- Его жена: Анель Омарова
- Дроссельмайер: Даурен Нуржанасов
- Франц: Диас Кубашев
- Коломбина: Ао Ивасаки
- Арлекин: Данияр Рыскул
- Арап: Арнур Тусупбеков
- Король мышей: Нурсултан Алпамысулы
- Шоколад (Испанский танец): Гулим Турсынгалиева, Алдияр Хаипов
- Чай (Китайский танец): Милана Рахимбекова, Алишер Касымхан
- Русский танец «Трепак»: Анель Омарова, Рената Халимова, Алихан Накисходжаев (первое исполнение)
- Танец пастушков: Динара Кудабаева, Диас Кубашев
- Старики: Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров
- Кавалеры: Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Марлен Жумабаев
- Восток: Томирис Акыны (первое исполнение), Нурсултан Алпамысулы
Оркестр и команда
Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под управлением:
- Дирижер: Мухтар Калдаяков
- Дирижер-постановщик: Ерболат Ахмедьяров, заслуженный деятель РК
- Балетмейстер-постановщик: Гульжан Тутқибаева, народная артистка РК
- Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
- Главный хормейстер: Алия Темирбекова