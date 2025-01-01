Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.

Сюжетная линия

В канун Рождества девочка Клара получает от своего крестного в подарок игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетелем невероятных событий: между Щелкунчиком и Мышиным королем разворачивается битва. Клара, чтобы спасти Щелкунчика, бросает в короля свою туфельку, и тот убегает. После этого Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где они встречаются с Феей Драже и жителями Конфитюренбурга, участвуя в праздничном балу. Утром Клара просыпается и понимает, что это был всего лишь сон, но воспоминания о волшебном ночном приключении остаются с ней навсегда.

Действующие лица и исполнители

Клара - Асель Аскарова

Щелкунчик (принц) - Аркат Аширбек

Зильбергаус, хозяин дома - Даурен Женис (первое исполнение)

Его жена - Анель Омарова (первое исполнение)

Дроссельмайер - Даурен Нуржаноров

Франц - Диас Кубашев

Коломбина - Нурай Нурсафина

Арлекин - Данияр Рыскул

Арап - Акыл Жуас

Король мышей - Амир Жексенбек

Шоколад (испанский танец) - Гульназия Пилтан, Арлан Адилгериев

Чай (китайский танец) - Диас Кубашев, Ао Ивасаки

Русский танец «Трепак» - Мухамеджан Марат, Ксения Моисеева, Анастасия Микитенко

Танец пастушков - Данияр Рыскул, Варвара Пономаренко

Старики - Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров

Кавалеры - Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Сырым Аюпов

Восток - Зарина Казтаева, Нурсултан Алпамысулы

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под руководством дирижеров Мухтара Калдаякова и Ерболата Ахмедьярова создадут незабываемую атмосферу.

Творческая команда

Балетмейстер - постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК

Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Не упустите возможность стать частью этого волшебного произведения, которое captivates зрителей всех возрастов. Откройте для себя магию «Щелкунчика» в театре им. Абая!