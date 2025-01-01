Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.
В канун Рождества девочка Клара получает от своего крестного в подарок игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетелем невероятных событий: между Щелкунчиком и Мышиным королем разворачивается битва. Клара, чтобы спасти Щелкунчика, бросает в короля свою туфельку, и тот убегает. После этого Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где они встречаются с Феей Драже и жителями Конфитюренбурга, участвуя в праздничном балу. Утром Клара просыпается и понимает, что это был всего лишь сон, но воспоминания о волшебном ночном приключении остаются с ней навсегда.
Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под руководством дирижеров Мухтара Калдаякова и Ерболата Ахмедьярова создадут незабываемую атмосферу.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного произведения, которое captivates зрителей всех возрастов. Откройте для себя магию «Щелкунчика» в театре им. Абая!