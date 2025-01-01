Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 1 часа 50 минут

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в мир волшебства и музыки с классическим балетом Петра Чайковского «Щелкунчик». Это незабываемое представление перенесет вас в сказочный мир, полный удивительных приключений и чарующих мелодий.

Сюжетная линия

В канун Рождества девочка Клара получает от своего крестного в подарок игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетелем невероятных событий: между Щелкунчиком и Мышиным королем разворачивается битва. Клара, чтобы спасти Щелкунчика, бросает в короля свою туфельку, и тот убегает. После этого Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где они встречаются с Феей Драже и жителями Конфитюренбурга, участвуя в праздничном балу. Утром Клара просыпается и понимает, что это был всего лишь сон, но воспоминания о волшебном ночном приключении остаются с ней навсегда.

Действующие лица и исполнители

  • Клара - Асель Аскарова
  • Щелкунчик (принц) - Аркат Аширбек
  • Зильбергаус, хозяин дома - Даурен Женис (первое исполнение)
  • Его жена - Анель Омарова (первое исполнение)
  • Дроссельмайер - Даурен Нуржаноров
  • Франц - Диас Кубашев
  • Коломбина - Нурай Нурсафина
  • Арлекин - Данияр Рыскул
  • Арап - Акыл Жуас
  • Король мышей - Амир Жексенбек
  • Шоколад (испанский танец) - Гульназия Пилтан, Арлан Адилгериев
  • Чай (китайский танец) - Диас Кубашев, Ао Ивасаки
  • Русский танец «Трепак» - Мухамеджан Марат, Ксения Моисеева, Анастасия Микитенко
  • Танец пастушков - Данияр Рыскул, Варвара Пономаренко
  • Старики - Валерия Дегтярева, Руслан Кадыров
  • Кавалеры - Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Сырым Аюпов
  • Восток - Зарина Казтаева, Нурсултан Алпамысулы

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая под руководством дирижеров Мухтара Калдаякова и Ерболата Ахмедьярова создадут незабываемую атмосферу.

Творческая команда

  • Балетмейстер - постановщик: Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Не упустите возможность стать частью этого волшебного произведения, которое captivates зрителей всех возрастов. Откройте для себя магию «Щелкунчика» в театре им. Абая!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше