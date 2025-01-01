Меню
Щелкунчик
Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 1 часа 50 минут

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Погрузитесь в волшебный мир балета «Щелкунчик», созданного по знаменитой музыке Петра Чайковского. Этот спектакль объединяет в себе элементы сказки и классической хореографии, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра в праздничный сезон.

Сюжет

В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетельницей битвы Щелкунчика с Мышиным королем и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает.

После этого Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Здесь они танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и, хотя все это было лишь сном, воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.

Действующие лица и исполнители

  • Клара — Малика Ельчибаева
  • Щелкунчик (Принц) — Нельсон Пенья
  • Зильбергаус, хозяин дома — Азиз Есенбаев
  • Его жена — Айгуль Дуйсекова
  • Дроссельмайер — Амир Жексенбек
  • Франц — Акыл Жуас
  • Коломбина — Гульбаршын Касаболат
  • Арлекин — Диас Кубашев
  • Арап — Дарын Тайирбеков
  • Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец) — Нардгиз Мирсейдова, Арлан Адилгереева
  • Чай (Китайский танец) — Динара Кудабаева, Каскы́рбай Ескали
  • Русский танец «Трепак» — Табига Беймбеткызы, Айшолпан Жаксылыкета, Акыл Жуас
  • Танец пастушков — Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев
  • Старики — Малика Усенова, Даурен Женис
  • Кавалеры — Айдар Азбеков, Арнур Тусупбеков, Ельдар Абилов, Нурсултан Алпамысулы
  • Восток — Ади́я Манабасова, Сырым Аюпов

Творческий состав

Спектакль сопровождается музыкой Симфонического оркестра, балета и хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Под руководством дирижера Рената Салаватова, народного артиста Татарстана, а также дирижера-постановщика Ерболата Ахмедьярова, заслуженного деятеля РК, зрители смогут насладиться великолепным звучанием.

Балетмейстер-постановщик Гульжан Туткибаева, народная артистка РК, и художник-постановщик Вячеслав Окунев, народный художник России, обеспечивают визуальную красоту и художественную выразительность спектакля.

Кроме того, главный хормейстер — Алия Темирбекова — создает незабываемую хоровую составляющую, добавляя глубину и объем в музыкальную палитру произведения.

Не пропустите возможность увидеть этот неповторимый спектакль, который станет настоящим украшением вашей культурной программы!

