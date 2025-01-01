Погрузитесь в волшебный мир балета «Щелкунчик», созданного по знаменитой музыке Петра Чайковского. Этот спектакль объединяет в себе элементы сказки и классической хореографии, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра в праздничный сезон.
В канун Рождества девочка Клара получает в подарок от крестного игрушку-Щелкунчика. Ночью она становится свидетельницей битвы Щелкунчика с Мышиным королем и его войском. Спасая Щелкунчика, Клара бросает в короля туфельку, и тот сбегает.
После этого Щелкунчик превращается в прекрасного принца и ведет Клару в волшебную страну, где их встречают Фея Драже и жители Конфитюренбурга. Здесь они танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и, хотя все это было лишь сном, воспоминания о волшебном приключении навсегда остаются с ней.
Спектакль сопровождается музыкой Симфонического оркестра, балета и хора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.
Под руководством дирижера Рената Салаватова, народного артиста Татарстана, а также дирижера-постановщика Ерболата Ахмедьярова, заслуженного деятеля РК, зрители смогут насладиться великолепным звучанием.
Балетмейстер-постановщик Гульжан Туткибаева, народная артистка РК, и художник-постановщик Вячеслав Окунев, народный художник России, обеспечивают визуальную красоту и художественную выразительность спектакля.
Кроме того, главный хормейстер — Алия Темирбекова — создает незабываемую хоровую составляющую, добавляя глубину и объем в музыкальную палитру произведения.
Не пропустите возможность увидеть этот неповторимый спектакль, который станет настоящим украшением вашей культурной программы!