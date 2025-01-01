Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность  1 часа 50 минут

О спектакле

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Приглашаем вас на волшебное представление балета «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. Эта классическая постановка, выпущенная в канун Рождества, рассказывает о невероятных приключениях Клары и ее игрушечного Щелкунчика.

Сюжет

Клара получает в подарок от своего крестного необычную игрушку — Щелкунчика. Ночью она оказывается свидетелем битвы между Щелкунчиком и Мышиным королем. Спасая своего друга, Клара бросает в короля туфельку, и тот убегает. Щелкунчик превращается в принца и ведет Клару в волшебную страну. Там они встречают Фею Драже и жителей Конфитюренбурга, где танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и понимает, что это было лишь сном, но воспоминания о волшебной ночи остаются с ней навсегда.

Действующие лица и исполнители

  • Клара — Айман Егисбаева
  • Щелкунчик (принц) — Аркат Аширбек
  • Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Женис
  • Его жена — Анель Омарова
  • Дроссельмайер — Амир Жексенбек
  • Франц — Диас Кубашев
  • Коломбина — Акбота Бекболатова
  • Арлекин — Алишер Касымхан (первое исполнение)
  • Арап — Арнур Тусупбеков
  • Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
  • Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсунгалиева, Арлан Адилгереев
  • Чай (Китайский танец) — Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение)
  • Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова (первое исполнение), Мансур Бейбитханулы (первое исполнение)
  • Танец пастушков — Дина Ауельбек, Диас Кубашев
  • Старики — Камилла Омарова, Руслан Кадырлы
  • Кавалеры — Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Елдар Абилов, Сырым Аюпов
  • Восток — Алдияр Хаипов (первое исполнение), Гульнур Амангелдиева

Творческая команда

  • Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая
  • Дирижер — Мухтар Калдаяков
  • Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедияров, заслуженный деятель РК
  • Балетмейстер-постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
  • Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
  • Главный хормейстер — Алия Темирбекова

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую историю на сцене Государственного театра оперы и балета им. Абая!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
13:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
19:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

В ближайшие дни

И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
30 декабря в 12:30 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Путешествие к Снежной королеве
Детские елки Премьера Детский
Путешествие к Снежной королеве
30 декабря в 11:00 Театр «Жас Сахна»
Билеты
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
4 января в 12:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше