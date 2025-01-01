Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая
Приглашаем вас на волшебное представление балета «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. Эта классическая постановка, выпущенная в канун Рождества, рассказывает о невероятных приключениях Клары и ее игрушечного Щелкунчика.
Сюжет
Клара получает в подарок от своего крестного необычную игрушку — Щелкунчика. Ночью она оказывается свидетелем битвы между Щелкунчиком и Мышиным королем. Спасая своего друга, Клара бросает в короля туфельку, и тот убегает. Щелкунчик превращается в принца и ведет Клару в волшебную страну. Там они встречают Фею Драже и жителей Конфитюренбурга, где танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и понимает, что это было лишь сном, но воспоминания о волшебной ночи остаются с ней навсегда.
Действующие лица и исполнители
- Клара — Айман Егисбаева
- Щелкунчик (принц) — Аркат Аширбек
- Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Женис
- Его жена — Анель Омарова
- Дроссельмайер — Амир Жексенбек
- Франц — Диас Кубашев
- Коломбина — Акбота Бекболатова
- Арлекин — Алишер Касымхан (первое исполнение)
- Арап — Арнур Тусупбеков
- Король мышей — Нурсултан Алпамысулы
- Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсунгалиева, Арлан Адилгереев
- Чай (Китайский танец) — Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение)
- Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова (первое исполнение), Мансур Бейбитханулы (первое исполнение)
- Танец пастушков — Дина Ауельбек, Диас Кубашев
- Старики — Камилла Омарова, Руслан Кадырлы
- Кавалеры — Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Елдар Абилов, Сырым Аюпов
- Восток — Алдияр Хаипов (первое исполнение), Гульнур Амангелдиева
Творческая команда
- Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая
- Дирижер — Мухтар Калдаяков
- Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедияров, заслуженный деятель РК
- Балетмейстер-постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК
- Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК
- Главный хормейстер — Алия Темирбекова
Не упустите шанс увидеть эту захватывающую историю на сцене Государственного театра оперы и балета им. Абая!