Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

Приглашаем вас на волшебное представление балета «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. Эта классическая постановка, выпущенная в канун Рождества, рассказывает о невероятных приключениях Клары и ее игрушечного Щелкунчика.

Сюжет

Клара получает в подарок от своего крестного необычную игрушку — Щелкунчика. Ночью она оказывается свидетелем битвы между Щелкунчиком и Мышиным королем. Спасая своего друга, Клара бросает в короля туфельку, и тот убегает. Щелкунчик превращается в принца и ведет Клару в волшебную страну. Там они встречают Фею Драже и жителей Конфитюренбурга, где танцуют на праздничном балу. Утром Клара просыпается и понимает, что это было лишь сном, но воспоминания о волшебной ночи остаются с ней навсегда.

Действующие лица и исполнители

Клара — Айман Егисбаева

Щелкунчик (принц) — Аркат Аширбек

Зильбергаус, хозяин дома — Даурен Женис

Его жена — Анель Омарова

Дроссельмайер — Амир Жексенбек

Франц — Диас Кубашев

Коломбина — Акбота Бекболатова

Арлекин — Алишер Касымхан (первое исполнение)

Арап — Арнур Тусупбеков

Король мышей — Нурсултан Алпамысулы

Шоколад (Испанский танец) — Гулим Турсунгалиева, Арлан Адилгереев

Чай (Китайский танец) — Нурай Нурсафина, Алишер Касымхан (первое исполнение)

Русский танец «Трепак» — Анель Омарова, Рената Халимова (первое исполнение), Мансур Бейбитханулы (первое исполнение)

Танец пастушков — Дина Ауельбек, Диас Кубашев

Старики — Камилла Омарова, Руслан Кадырлы

Кавалеры — Айдар Азбеков, Нурсултан Алпамысулы, Елдар Абилов, Сырым Аюпов

Восток — Алдияр Хаипов (первое исполнение), Гульнур Амангелдиева

Творческая команда

Симфонический оркестр, балет и хор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая

Дирижер — Мухтар Калдаяков

Дирижер-постановщик — Ерболат Ахмедияров, заслуженный деятель РК

Балетмейстер-постановщик — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, народный художник России, лауреат Государственной премии РФ и РК

Главный хормейстер — Алия Темирбекова

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую историю на сцене Государственного театра оперы и балета им. Абая!