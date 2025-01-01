Музыкально-хореографическая сказка «Щелкунчик» от театра танца «Гжель»

Театр танца «Гжель» представляет незабываемую музыкально-хореографическую сказку «Щелкунчик», созданную под руководством Екатерины Мироновой, заслуженного работника культуры РФ. На сцене развернётся увлекательная история, основанная на знаменитой сказке Гофмана о смелости любви и её несокрушимой силе.

Волшебная атмосфера и уникальные визуальные решения

Сценография и костюмы, разработанные Анатолием Нежным, создадут удивительную атмосферу, наполняя пространство волшебством и красотой. Зрители будут поражены множеством неожиданных визуальных решений, которые добавят динамики и изюминки в спектакль.

Идеально для семейного отдыха

Спектакль «Щелкунчик» станет идеальным выбором для семей, ищущих новогоднее волшебство и яркие танцевальные постановки. Присоединяйтесь к этому завораживающему представлению, которое оставит незабываемые впечатления у взрослых и детей!