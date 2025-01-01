Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Театр танца «Гжель» 0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкально-хореографическая сказка «Щелкунчик» от театра танца «Гжель»

Театр танца «Гжель» представляет незабываемую музыкально-хореографическую сказку «Щелкунчик», созданную под руководством Екатерины Мироновой, заслуженного работника культуры РФ. На сцене развернётся увлекательная история, основанная на знаменитой сказке Гофмана о смелости любви и её несокрушимой силе.

Волшебная атмосфера и уникальные визуальные решения

Сценография и костюмы, разработанные Анатолием Нежным, создадут удивительную атмосферу, наполняя пространство волшебством и красотой. Зрители будут поражены множеством неожиданных визуальных решений, которые добавят динамики и изюминки в спектакль.

Идеально для семейного отдыха

Спектакль «Щелкунчик» станет идеальным выбором для семей, ищущих новогоднее волшебство и яркие танцевальные постановки. Присоединяйтесь к этому завораживающему представлению, которое оставит незабываемые впечатления у взрослых и детей!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
15:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1000 ₽
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Эмигранты
16+
Комедия Драма
Эмигранты
22 декабря в 19:00 Театр «Кот»
от 900 ₽
Салон красоты, или О чем говорят женщины
16+
Комедия
Салон красоты, или О чем говорят женщины
25 января в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2500 ₽
Волшебник Изумрудного города
0+
Детский Музыка
Волшебник Изумрудного города
28 марта в 14:30 Воронежский концертный зал
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше