Балет "Щелкунчик" в Воронеже

Воронежское хореографическое училище представит спектакль "Щелкунчик" в двух актах, который состоится в Воронежском концертном зале. Этот знаменитый балет на музыку Петра Ильича Чайковского основан на либретто Мариуса Петипа, созданном по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана.

Хореография и исполнители

Хореография спектакля принадлежит Борису Мягкову, заслуженному деятелю искусств Коми АССР и лауреату Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Все партии исполняют студенты училища, что добавляет театральной свежести и юношеской энергии в исполнение классической истории.

Атмосфера и впечатления

"Щелкунчик" погружает зрителей в атмосферу праздника и тайны. Чудесные превращения и ожившие игрушки захватывают внимание с первых минут. Это идеальный выбор для тех, кто ценит классические истории и волшебную атмосферу, пронизанную духом Нового года.

Не упустите возможность насладиться этим шедевром балетного искусства и окунуться в мир детских грез и фантазий!

9 января пятница
18:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 1800 ₽

