Воронежское хореографическое училище представит спектакль "Щелкунчик" в двух актах, который состоится в Воронежском концертном зале. Этот знаменитый балет на музыку Петра Ильича Чайковского основан на либретто Мариуса Петипа, созданном по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана.
Хореография спектакля принадлежит Борису Мягкову, заслуженному деятелю искусств Коми АССР и лауреату Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Все партии исполняют студенты училища, что добавляет театральной свежести и юношеской энергии в исполнение классической истории.
"Щелкунчик" погружает зрителей в атмосферу праздника и тайны. Чудесные превращения и ожившие игрушки захватывают внимание с первых минут. Это идеальный выбор для тех, кто ценит классические истории и волшебную атмосферу, пронизанную духом Нового года.
Не упустите возможность насладиться этим шедевром балетного искусства и окунуться в мир детских грез и фантазий!