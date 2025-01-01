Балет "Щелкунчик" в Воронеже

Воронежское хореографическое училище представит спектакль "Щелкунчик" в двух актах, который состоится в Воронежском концертном зале. Этот знаменитый балет на музыку Петра Ильича Чайковского основан на либретто Мариуса Петипа, созданном по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана.

Хореография и исполнители

Хореография спектакля принадлежит Борису Мягкову, заслуженному деятелю искусств Коми АССР и лауреату Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Все партии исполняют студенты училища, что добавляет театральной свежести и юношеской энергии в исполнение классической истории.

Атмосфера и впечатления

"Щелкунчик" погружает зрителей в атмосферу праздника и тайны. Чудесные превращения и ожившие игрушки захватывают внимание с первых минут. Это идеальный выбор для тех, кто ценит классические истории и волшебную атмосферу, пронизанную духом Нового года.

Не упустите возможность насладиться этим шедевром балетного искусства и окунуться в мир детских грез и фантазий!