Щелкунчик

Рождественская сказка по мотивам произведения Э. Гофмана





Спектакль «Щелкунчик» — словно волнующий рождественский сон, полный чудесных превращений и открытий: новогодняя елка, ожившие куклы, загадочный Дроссельмейер, зловещая Мышильда со своим сыночком, Мышиным Королем, отважный и прекрасный принц Натаниэль (он же Щелкунчик )...

Вся эта фантасмагория приснилась доброй и трепетной девочке Мари, которая умеет любить и мечтать. А как тут не мечтать, ведь скоро Рождество!

В ГБУК МТЮЗ подразделении «Театр РОСТА» покажут спектакль режиссёра-постановщика Веры Анненковой (театр РОСТА) по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана («Щелкунчик и мышиный король»). Сюжет рассказывает о сне девочки Мари, в котором оживают игрушки, и разворачивается борьба между добрым принцем Щелкунчиком и Мышиным королём. Особое внимание уделено хореографии и костюмам, которые создают новогоднюю атмосферу. Спектакль будет интересен детям и их родителям, ценящим сказочные истории и волшебные персонажи.