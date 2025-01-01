Меню
Щелкунчик
Билеты от 1300₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Театр РОСТА 0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1300₽

О спектакле

Щелкунчик
Рождественская сказка по мотивам произведения Э. Гофмана


Спектакль «Щелкунчик» — словно волнующий рождественский сон, полный чудесных превращений и открытий: новогодняя елка, ожившие куклы, загадочный Дроссельмейер, зловещая Мышильда со своим сыночком, Мышиным Королем, отважный и прекрасный принц Натаниэль (он же Щелкунчик )...

Вся эта фантасмагория приснилась доброй и трепетной девочке Мари, которая умеет любить и мечтать. А как тут не мечтать, ведь скоро Рождество!

 

В ГБУК МТЮЗ подразделении «Театр РОСТА» покажут спектакль режиссёра-постановщика Веры Анненковой (театр РОСТА) по произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана («Щелкунчик и мышиный король»). Сюжет рассказывает о сне девочки Мари, в котором оживают игрушки, и разворачивается борьба между добрым принцем Щелкунчиком и Мышиным королём. Особое внимание уделено хореографии и костюмам, которые создают новогоднюю атмосферу. Спектакль будет интересен детям и их родителям, ценящим сказочные истории и волшебные персонажи.

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
11:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
14:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
17:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
14:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
17:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
2 января пятница
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
3 января суббота
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
8 января четверг
12:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽
16:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1300 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

