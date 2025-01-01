Меню
Щелкунчик
Билеты от 1200₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

0+
Продолжительность 2 часа 10 мин с антрактом
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Волшебство балета "Щелкунчик"

Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского — это знаменитое произведение, которое признано во всем мире. В отличие от многих классических балетов, где выделяются несколько известных номеров, «Щелкунчик» полон шедевров. Каждый танец здесь — это отдельная маленькая история, которую зрители ощущают на своем сердце.

Среди самых известных и любимых моментов — завораживающий «Танец феи Драже» и нежнейший «Вальс цветов». Также в спектакле представлены удивительные танцы: «Шоколад», «Кофе» и «Чай». Многие дети мечтают оказаться на месте Мари и Щелкунчика, погрузившись в мир волшебства и чудес.

Сказка на рождество

Балет «Щелкунчик» — это настоящая рождественская сказка, которая привлекает семьи. Сюжет полон загадок и чудес, а яркий калейдоскоп сцен создает атмосферу настоящего чуда, которая захватывает зрителей любого возраста.

Участники спектакля

Вы сможете насладиться великолепием спектакля благодаря участию звезд российского национального театра, а также заслуженных мастеров сцены и юных балерин школы Center Proballet. Это событие обещает стать незабываемым для всех зрителей!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Декабрь
28 декабря воскресенье
14:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1200 ₽
18:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1200 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

