Спектакль Щелкунчик

Новогодний балет «Щелкунчик»

Атмосферный и уютный новогодний балет, в каждом звучании которого слышится рождество и чудо.

Сюжет сказки

История начинается с подарка, который получает Мари, дочь четы Штальбаумов. На Рождество её крёстный, мастер Дроссельмейер, дарит ей куклу Щелкунчика. Однако в игре брат Мари, Франц, случайно ломает игрушку, что огорчает девушку, но не убавляет её симпатию к несчастному Щелкунчику.

Когда пробивает полночь, в жизни Мари происходят невероятные события. Её комната наполняется незваными гостями — полчище летучих мышей во главе со своим Королём окружают её. Но на защиту Мари выступает оживший Щелкунчик с солдатиками. В драматичной схватке Король Мышей почти одолевает Щелкунчика, но она метко кидает в него туфлю и ранит его. Мыши отступают, и комната погружается во мрак.

Когда Мари вновь открывает глаза, перед ней другой мир — сказочный снежный лес, а её Щелкунчик превратился в Принца. Вокруг пары кружат снежинки в волшебном танце, указывая дорогу в страну Конфетюренбург. По прибытии юная пара встречает фею Драже, которая приветствует их в своём царстве, и начинается праздник.

Классика балета

Художественный руководитель постановки — народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Балет «Щелкунчик» занимает особое место среди танцевальных произведений. Его обязательно стоит посмотреть — особенно с детьми! Это повесть о первом чувстве и о мире переживаний, и она полюбилась как взрослым, так и детям. Музыку для балета написал великий композитор П.И. Чайковский.

Постановка театра «Русский балет» предлагает зрителям настоящую классическую интерпретацию с масштабными сценами и великолепной хореографией.

Праздник для всей семьи

Подарите себе и своим близким настоящий рождественский праздник, наполненный музыкой, красками и фантазией. Это не только способ насладиться искусством, но и возможность погрузиться в атмосферу чудес.