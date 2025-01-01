Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» с мультимедиа оформлением

Приглашаем вас на волшебную, тёплую сказку для всей семьи – балет «Щелкунчик» с уникальным мультимедийным оформлением! Это произведение в двух актах с прологом, созданное величайшим композитором П.И. Чайковским. Хореография принадлежит Л.И. Иванову и М.И. Петипа, а редакцию хореографии осуществил A. В. Плоома.

Сюжет балета основан на сказке Э.Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» с либретто М.И. Петипа. Премьера состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Действующие лица

Маша

Щелкунчик - Принц

Дроссельмейер

Г-н Штальбаум

Г-жа Штальбаум

Франц

Мышиный Король

Сюжет

Пролог

Вечерний город покрыт искрящимся снегом. Горожане спешат на праздник, дети резвятся в снегу. Все вокруг пропитано духом Рождества.

I акт

Картина первая: «Ёлка»

В канун Рождества в доме господина Штальбаума собираются гости. Дети хозяев, Маша и Франц, радостно ждут подарков. Последним из гостей приходит крёстный Дроссельмейер, который устраивает грандиозное представление. Он показывает кукольный театр и рассказывает историю о том, как заколдованный Принц-Щелкунчик спас Принцессу от страшного Мышиного Короля. Дети восхищаются рождественскими подарками, и праздник завершается традиционным танцем «Гросс-Фатер».

Картина вторая: «Баталия»

Как только гости разошлись, Маша возвращается в темную гостиную, чтобы взглянуть на ёлку и подарки. Она засыпает с Щелкунчиком в руках. Ёлка начинает расти и светиться, и из-под неё появляются мыши во главе с Мышиным Королём. Щелкунчик, оживший и храбрый, ведёт армию солдатиков в бой с мышами. Маша бросает туфельку в Короля мышей, и это спасает Щелкунчика. В итоге Король Мышей побежден, а Маша и Щелкунчик остаются наедине.

Картина третья: «Снежная поляна»

По мановению волшебной палочки Дроссельмейера Щелкунчик превращается в прекрасного Принца. Он признаётся Маше в любви и ведёт её на заснеженную поляную, где снежинки танцуют вальс в их честь.

II акт

Картина четвёртая: «Путешествие в сказочную страну»

Пройдя через удивительный грот, Маша и Щелкунчик попадают в Сказочную Страну, где жители устраивают для них праздник с танцами народов мира. По окончании красочного Вальса Цветов Маша превращается в Принцессу и танцует со своим Принцем.

Эпилог

Рождественская ночь закончилась, и волшебный сон Маши растаял. Она просыпается, держа в руках любимого Щелкунчика, и осознаёт, что это был прекрасный сказочный сон...

Постановка

Театр «Санкт-Петербургский Классический Балет». Продолжительность спектакля – 2 часа с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.