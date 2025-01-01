Меню
Щелкунчик
Билеты от 2000₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Режиссер Арина Мороз
Продолжительность 1 час 15 минут
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Волшебство «Щелкунчика» на сцене ЦДА

«Щелкунчик» режиссера Арины Мороз — это не просто спектакль, а настоящее погружение в мир чудес и волшебства. Классическая музыка и драматическое действие создают магическую атмосферу, которая заворожит как детей, так и взрослых.

Приключения, которые ждут зрителей

Вас и ваших небольших зрителей ждут удивительные превращения. Вы увидите вращающиеся зеркальные часы Дроссельмейера, в которых будут происходить волшебные события, а также оживших игрушек на рождественской елке. Эти элементы добавляют невероятный визуальный эффект и создают празднование волшебства.

История, проверенная временем

Спектакль расскажет вам о необычной истории Мари и ее Щелкунчика, которая уже более двух столетий является одной из главных рождественских сказок мира. Эта сказка, написанная Эрнстом Теодором Амадусом Гофманом, продолжает вдохновлять зрителей и оставаться актуальной на протяжении поколений.

Уникальное место действия

Спектакль проходит в старинном особняке Леман на Патриарших прудах. Это историческое здание само по себе превращается в часть магии — его залы и интерьеры помогут вам и вашим детям перенестись в волшебный мир героев сказки Гофмана. Перед началом спектакля вас ждет небольшое путешествие по особняку, которое дополнит впечатление от просмотра.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и погрузиться в мир «Щелкунчика»!

Декабрь
Январь
7 декабря воскресенье
18:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2000 ₽
4 января воскресенье
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2000 ₽
18:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2000 ₽
5 января понедельник
12:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2000 ₽
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2000 ₽
18:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2000 ₽

Фотографии

Щелкунчик

