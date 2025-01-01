Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» в Театре на Мельникова

Балет-феерия на музыку Петра Ильича Чайковского в двух актах и трех картинах. Этот удивительный балет по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король» ежегодно собирает полные залы.

В балете царит теплая атмосфера праздника: ожившие куклы, горящая праздничными огнями елка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц. Все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном представлении.

Звезды на сцене

Мужские сольные партии исполняют звезды сцены — приглашенные солисты и премьер театров России. Это зрелище добавляет ещё больше блеска к уже завораживающей истории.

Либретто

Действие первое

В канун Рождества все покрыто искрящимся снегом. Гости с детьми спешат на праздник в дом статского советника Штальбаума, где уже все готово к торжеству. Гости собираются вокруг ёлки в уютной гостиной, и по знаку отца елка вспыхивает цветными огнями.

Дети Штальбаумов, Маша и Франц, как и другие ребята, с нетерпением ждут подарков. Среди гостей не видно Дроссельмейера — крестного маленькой Клары. Но вот и он! Его появление вносит новое оживление. Этот чудак всегда придумает что-нибудь забавное. Сегодня он преподносит детям четыре большие механические куклы в костюмах Петрушки, Куколки и Арапчат.

Заведенные куклы начинают танцевать. Дроссельмейер снимает маску, и Маша с Францем узнают своего любимого крёстного, который подготовил особенный подарок — заводную куклу Щелкунчика. Однако странное выражение лица куклы вызывает у них и удивление, и страх.

Шалун и озорник Франц нечаянно ломает куклу, и Маша огорчается. Праздник принимает традиционный танец «Гросс-Фатер», после чего все гости расходятся по домам. Но с наступлением ночи комната, где стоит ёлка, наполняется лунным светом.

Маша возвращается, обнимает Щелкунчика и засыпает. И вдруг появляется Дроссельмейер, теперь уже как добрый волшебник. С двенадцатым ударом часов он взмахивает рукой, и в комнате все начинает меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, а игрушки оживают и становятся солдатиками.

Неожиданно появляются мыши во главе с Мышиным Королём. Отважный Щелкунчик ведет солдатиков в бой. В ходе смертельной схватки между Щелкунчиком и Мышиным Королем, Маша видит, что армия мышей превосходит сили солдатиков. В отчаянии она бросает свою туфельку в Мышиного Короля, и тот, испугавшись, убегает вместе со своим войском.

Хотя армия солдатиков победила, Щелкунчик получает смертельное ранение. Маша бросается к нему, и вдруг его лицо начинает меняться, он преображается в прекрасного Принца. Маша и Принц оказываются под звёздным небом — вокруг кружатся снежинки.

Действие второе

Счастливое путешествие Маши продолжается. Прекрасный Принц ведет её за собой в волшебное королевство Конфитюренбург. У ворот волшебного города их встречает повелительница сладостей Фея Драже и её придворные — испанские, арабские, китайские и русские куклы. Они благодарят за избавление от коварного Мышиного Короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу.

Однако вскоре Маша просыпается: Щелкунчик всё ещё у неё в руках, но это оказывается всего лишь сказочный сон… Или, возможно, и не сон вовсе?