Щелкунчик
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

0+
Режиссер Ярослав Ермаков
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Щелкунчик» в Театральном центре «На Страстном»

Самая известная сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана оживет на сцене Театра юного зрителя. Зрителей ждет незабываемое путешествие в мир Конфеттена, полный захватывающих приключений и волшебства.

Приключения в мире Конфеттена

На этом спектакле зрители познакомятся с уникальными персонажами и станут свидетелями величайшей битвы между храбрым Щелкунчиком, злым Мышиным королем и коварной Мышильдой. Каждый герой этого спектакля вносит свою индивидуальность и магию в историю, даря зрителям настоящую театральную сказку.

Помощь храбрым героям

Зрители не только будут наблюдать за действиями на сцене, но и помогут Щелкунчику расколдовать бедную принцессу Пирлипат. Это интерактивное участие в сюжете сделает представление еще более увлекательным и запоминающимся.

Зачем идти на спектакль?

«Щелкунчик» станет отличным выбором для семейного отдыха, а также для всех любителей театра и волшебных историй. Не упустите возможность окунуться в мир сказки, наполненный светом и мечты!

Купить билет на спектакль Щелкунчик

Декабрь
5 декабря пятница
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

