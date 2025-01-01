Меню
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Новогодний музыкальный спектакль «Щелкунчик» для детей

Театр Миллениум и Театрально-концертный зал «ЦДКЖ» приглашают наших любимых маленьких зрителей на волшебный новогодний музыкальный спектакль «Щелкунчик»!

Сюжет сказки «Щелкунчик»

На Рождество девочке Мари подарили Щелкунчика, однако он оказывается заколдованным Принцем, которого хочет уничтожить злая колдунья королева Мышильда. Сможет ли Мари противостоять целой армии зла и спасти своего любимого Щелкунчика? Ее единственное оружие — доброе сердце!

Приключения и волшебство

Спектакль приглашает зрителей в захватывающее путешествие в мир снов и фантазий. Вас ждут удивительные приключения с волшебными превращениями, спецэффектами и захватывающими боями армий добра и зла.

Спектакль для всей семьи

Это красивая сказка о том, как доброта способна спасти наш мир и сделать его лучше. «Верьте в сказку, друзья мои, и она обязательно придет к вам, если у вас доброе сердце!»

Спектакль «Щелкунчик» прекрасно подходит для семейного просмотра и станет ярким событием зимних праздников. Убедитесь, что вы не пропустите эту уникальную возможность погрузиться в мир волшебства и сказки!

21 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 2000 ₽
31 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
13:00 от 2000 ₽
2 января
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 2000 ₽
3 января
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽
4 января
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 2000 ₽
5 января
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽
7 января
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 2000 ₽ 13:00 от 2000 ₽
8 января
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 2000 ₽

