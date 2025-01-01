Меню
Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Балет П. Чайковского "Щелкунчик" в Краснодаре

Приглашаем вас на захватывающее выступление балета П. Чайковского «Щелкунчик» в Дворце искусств г. Краснодар. Это сказочное произведение основано на сюжете Э. Т. А. Гофмана и является настоящим шедевром русского балета.

Сказочная история о детстве

Академик Б. Асафьев отмечал, что «Щелкунчик» — это "совершеннейшее художественное явление". Балет рассказывает о переломном этапе в жизни ребенка, когда надежды юности начинают пересекаться с детскими страхами и мечтами. В этом волшебном мире куклы оживают, а игры превращаются в увлекательные приключения.

Сюжет и волшебные персонажи

Действие балета разворачивается в уютном немецком доме господина Штальбаума в рождественскую ночь. Мари и Щелкунчик, вместе с их взглядом на мир, отправляются в удивительное путешествие по елке к таинственной звезде. На их пути оказывается множество препятствий, включая злых мышей во главе с мышиным королем. Но герои не сдаются — Щелкунчик ведет решительный бой и одерживает победу.

Уникальная интерпретация

Эта версия "Щелкунчика" — не просто новая редакция классического балета. Хореограф-постановщик Юрий Григорович создал оригинальные танцы и композиции, которые призваны подчеркнуть как гротеск, так и человечность в этом произведении. Данная интерпретация окунет зрителей в волшебный мир, где добро, любовь и гармония празднуют свою окончательную победу.

Не упустите возможность увидеть удивительный «Щелкунчик» в исполнении талантливых артистов. Это не просто балет, а настоящая симфония о детстве, о чуде и волшебстве, которое живет в каждом из нас.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 августа
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
18:30 от 400 ₽

В ближайшие дни

Маша и Витя против Диких гитар
0+
Детский Детские елки
Маша и Витя против Диких гитар
21 декабря в 13:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
13 декабря в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
17 декабря в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
