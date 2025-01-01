Спектакль Щелкунчик

Волшебный балет "Щелкунчик" - сказка для всей семьи

23 августа в 19:00 приглашаем вас на удивительный спектакль - балет «Щелкунчик» с уникальным мультимедийным оформлением! Это не просто спектакль, а настоящее путешествие в мир волшебства, которое запомнится всем зрителям.

Новый взгляд на классическую сказку

Всемирно известная и всеми любимая рождественская сказка Эрнеста Гофмана о девочке Маше оживет в новом формате благодаря современным видео технологиям. Созданием анимации и графических элементов для спектакля занимались талантливые мультимедиа-художники Санкт-Петербурга, что придаст постановке свежий и оригинальный вид.

Слияние классики и современности

Авторам проекта удалось уникальным образом сочетать хореографию гения Мариуса Петипа с современным художественным оформлением. При этом костюмы выполнены по эскизам Ивана Всеволожского, Директора Императорских театров, что сохраняет дух традиции.

Яркий и динамичный мир

Главных героев балета окружает яркий, красочный и динамичный мир, в который органично вписывается классическая хореография. Спектакль проходит в сопровождении большого симфонического оркестра, что делает его еще более впечатляющим.

Подарок для зрителей

Классический балет, симфонический оркестр, торжество красок, ожившие картинки и волшебная музыка П. Чайковского — это настоящий подарок как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей!

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с одним антрактом. Рекомендуемый возраст для зрителей — 6+.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль и погрузиться в мир сказки!