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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебный балет "Щелкунчик" - сказка для всей семьи

23 августа в 19:00 приглашаем вас на удивительный спектакль - балет «Щелкунчик» с уникальным мультимедийным оформлением! Это не просто спектакль, а настоящее путешествие в мир волшебства, которое запомнится всем зрителям.

Новый взгляд на классическую сказку

Всемирно известная и всеми любимая рождественская сказка Эрнеста Гофмана о девочке Маше оживет в новом формате благодаря современным видео технологиям. Созданием анимации и графических элементов для спектакля занимались талантливые мультимедиа-художники Санкт-Петербурга, что придаст постановке свежий и оригинальный вид.

Слияние классики и современности

Авторам проекта удалось уникальным образом сочетать хореографию гения Мариуса Петипа с современным художественным оформлением. При этом костюмы выполнены по эскизам Ивана Всеволожского, Директора Императорских театров, что сохраняет дух традиции.

Яркий и динамичный мир

Главных героев балета окружает яркий, красочный и динамичный мир, в который органично вписывается классическая хореография. Спектакль проходит в сопровождении большого симфонического оркестра, что делает его еще более впечатляющим.

Подарок для зрителей

Классический балет, симфонический оркестр, торжество красок, ожившие картинки и волшебная музыка П. Чайковского — это настоящий подарок как для взрослых, так и для самых маленьких зрителей!

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с одним антрактом. Рекомендуемый возраст для зрителей — 6+.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный спектакль и погрузиться в мир сказки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 700 ₽

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