Спектакль Щелкунчик

Идея создания «Имперского Русского Балета» возникла в 1994 году во время юбилейных концертов Майи Плисецкой в Японии. Программу подготовил Гедиминас Таранда, легендарный танцовщик и педагог. В этом году коллектив празднует своё 30-летие.
Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» занимает особое место в репертуаре театра. Он рассказывает о храбрости Принца-Щелкунчика, который победил коварного Мышиного короля, и о доброте маленькой Маши, увидевшей в деревянной кукле настоящего героя. Зрителей ждёт волшебный мир новогодних чудес и превращений.
Премьера балета «Щелкунчик» состоялась в 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Либретто, основанное на сказке Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», со временем подвергалось различным интерпретациям. В каждой версии добро побеждает зло, а любовь торжествует.
Гениальная музыка Чайковского продолжает вдохновлять балетмейстеров и танцовщиков, открывая безграничные возможности для нового творческого поиска. Красочные декорации добавляют волшебства, превращая сказочный мир в реальность.
В этом спектакле принимают участие учащиеся детской студии Имперского Русского Балета, что добавляет особую атмосферу и свежесть выступлению.
Не упустите возможность соприкоснуться с волшебством балета «Щелкунчик» и окунуться в мир новогодних чудес!
Описание: балет в двух актах, предназначенный для зрителей от 0 лет.
Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут (с антрактом).
Автор музыки: П.И. Чайковский.
Либретто: Гедиминас Таранда.
Режиссёр: Гедиминас Таранда, художественный руководитель и Заслуженный деятель искусств России.
Художник-постановщик: Андрей Злобин.
Художник по костюмам: Анна Ипатьева.
Балетмейстер: Василий Вайнонен.