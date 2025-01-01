Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик» от Имперского Русского Балета

История «Имперского Русского Балета»

Идея создания «Имперского Русского Балета» возникла в 1994 году во время юбилейных концертов Майи Плисецкой в Японии. Программу подготовил Гедиминас Таранда, легендарный танцовщик и педагог. В этом году коллектив празднует своё 30-летие.

Сюжет и особенности спектакля

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» занимает особое место в репертуаре театра. Он рассказывает о храбрости Принца-Щелкунчика, который победил коварного Мышиного короля, и о доброте маленькой Маши, увидевшей в деревянной кукле настоящего героя. Зрителей ждёт волшебный мир новогодних чудес и превращений.

Историческая справка

Премьера балета «Щелкунчик» состоялась в 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Либретто, основанное на сказке Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», со временем подвергалось различным интерпретациям. В каждой версии добро побеждает зло, а любовь торжествует.

Гениальная музыка Чайковского продолжает вдохновлять балетмейстеров и танцовщиков, открывая безграничные возможности для нового творческого поиска. Красочные декорации добавляют волшебства, превращая сказочный мир в реальность.

Участники спектакля

В этом спектакле принимают участие учащиеся детской студии Имперского Русского Балета, что добавляет особую атмосферу и свежесть выступлению.

Не упустите возможность соприкоснуться с волшебством балета «Щелкунчик» и окунуться в мир новогодних чудес!

Описание: балет в двух актах, предназначенный для зрителей от 0 лет.

Продолжительность спектакля: 1 час 50 минут (с антрактом).

Творческий коллектив

Автор музыки: П.И. Чайковский.

Либретто: Гедиминас Таранда.

Режиссёр: Гедиминас Таранда, художественный руководитель и Заслуженный деятель искусств России.

Художник-постановщик: Андрей Злобин.

Художник по костюмам: Анна Ипатьева.

Балетмейстер: Василий Вайнонен.