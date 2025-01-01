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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

6+
Режиссер Мариус Петипа, Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство Рождества: «Щелкунчик» на самарской театральной сцене

Приглашаем вас на атмосферный и уютный новогодний балет «Щелкунчик», в каждом звуке которого слышится Рождество и Чудо. Эта классическая история о приключениях Мари и её любимой куклы завораживает зрителей всех возрастов.

Сюжет спектакля

Мари, дочь четы Штальбаумов, получает на Рождество куклу Щелкунчика от своего крёстного, мастера Дроссельмейера. В игре её брат Франц ломает игрушку, что сильно огорчает девушку, но не уменьшает её симпатию к несчастной, некрасивой кукле.

Когда часы пробивают полночь, начинаются чудеса. Комната Мари наполняется незваными гостями — полчище летучих мышей во главе со своим Королём окружает девушку. Но на защиту встает оживший Щелкунчик с солдатиками. В напряженной схватке Король Мышей почти одолевает Щелкунчика, но Мари метко кидает в него туфлю и смертельно ранит. Мыши отступают, и комната погружается во мрак.

Путешествие в сказочный мир

Когда Мари открывает глаза, она видит вокруг себя сказочный снежный лес, а её Щелкунчик превращается в Принца. Вокруг пары кружат снежинки в волшебном танце, указывая дорогу в страну Конфетюренбург. По прибытии туда юная пара встречает фею Драже, которая приветствует их в своём царстве, и начинается удивительный праздник.

Загадка или реальность?

Когда Мари открывает глаза снова, она оказывается в своей комнате с игрушкой-Щелкунчиком. Был ли это сон, или рождественские чудеса действительно открыли ей дорогу в сказочный мир? Каждый зритель получит возможность самостоятельно разгадать эту загадку, погрузившись в волшебство спектакля.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории! Откройте для себя магию Рождества вместе с «Щелкунчиком». Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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